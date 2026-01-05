Sekretarz stanu w rządzie USA, Marco Rubio przyznał w wywiadzie udzielonym w ostatnią niedzielę stacji ABC, że nie rozmawiał jeszcze z amerykańskimi koncernami naftowymi. Nie ukrywał jednak oczekiwań, że będą one zainteresowane szybkim powrotem do wenezuelskich operacji. – Do przerobu tego gatunku ropy, jaka płynie z odwiertów w tym kraju – ciężkiej, kwaśnej i zasiarczonej – są przystosowane rafinerie na południu USA. Sądzę że będzie ogromne zainteresowanie ze strony prywatnych firm, jeśli otrzymają pole do działania – mówił Marco Rubio.

Na razie wielka wstrzemięźliwość

Lino Carillo, który przed nacjonalizacją był prezesem koncernu Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) i 20 lat temu uciekł z Wenezueli do USA, ma jednak wątpliwości, czy to lawinowe zainteresowanie, jakiego oczekuje od branży naftowej administracja amerykańska, szybko się zmaterializuje.

– Dla każdej z tych firm, jeśli miałyby ponownie zainwestować w Wenezueli, ważne jest, aby już był nowy Kongres i nowe Zgromadzenie Narodowe. A nie to, co się w Wenezueli właśnie wydarzyło – mówi.

Stan wenezuelskiej infrastruktury naftowej rzeczywiście jest godny pożałowania. Instalacje portowe są w takiej kondycji, że załadowanie tankowca ropą dla Chin (teraz te transporty są wstrzymane) zajmuje 5 dni. Siedem lat temu był to tylko jeden dzień.

W dolinie Orinoko, gdzie mieści się większość wenezuelskich instalacji naftowych, większość z odwiertów została porzucona i ropa z nich wycieka. Tam, gdzie jest to możliwe trwa rabunek, bo nikt nie pilnuje państwowego (na razie) majątku. Jeśli coś z infrastruktury da się jeszcze wymontować, natychmiast pojawia się w sprzedaży jako złom na czarnym rynku. Nikt także nie reperuje przecieków w rurociągach, więc pożary są na porządku dziennym.

Rafineria Paraguana wybudowana w pobliżu Caracas, gdzie ropa była przetwarzana tak, aby można ją było sprzedać, pracuje tylko od czasu do czasu, bo brak odpowiedniego serwisowania powoduje, że instalacje trzeba wyłączyć. Kiedyś była to jedna z najnowocześniejszych rafinerii na świecie.