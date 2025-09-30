Dlaczego taryfy zostały zmienione i co to oznacza?

Dla odbiorców uprawnionych, w tym dla gospodarstw domowych, nie zmieni się cena, jaką do tej pory płacili. Ustalenie taryf jest jednak potrzebne, aby oszacować wielkość rekompensat spółkom energetycznym za mrożenie cen energii. Skala rekompensaty to różnica między stawką mrożoną a ustaloną taryfą. Tę różnicę w formie rekompensat państwo zwraca spółkom obrotu z budżetu.

Podstawą prawną do zmiany taryf na ostatni kwartał 2025 r. jest ustawa z 23 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta weszła w życie 30 kwietnia 2025 r. Zgodnie z nią spółki energetyczne miały czas na złożenie do Prezesa URE wniosków o zmianę taryf do 31 lipca 2025 r. Wszystkie złożyły je w terminie.

W piątek prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale br. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Ceny prądu w przyszłym roku spadną?

Minister energii Miłosz Motyka zasygnalizował we wtorek 30 września w Sejmie możliwość odchodzenia od mrożenia cen energii od nowego roku tak, żeby docelowo mogły być one poniżej ceny mrożonej 500 zł/MWh. Patrząc jednak na rynek, można uznać to za bardzo trudne do osiągnięcia.

Na swoich konferencjach wynikowych za I półrocze przedstawiciele Enei, PGE i Taurona nie wykluczyli, że cena dla gospodarstw domowych może wynieść 500 zł za MWh. Jednak w ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes Grzegorz Kinelski szacował, że ceny energii na 2026 r. powinny wynieść ok. 540 zł za MWh. Kinelski jako pierwszy podał tę wartość, która jednocześnie stała się pewnym odniesieniem dla innych spółek energetycznych.

Z większym optymizmem mówił o cenach energii w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PGE Dariusz Marzec. Wskazał, że spółka nie wie jeszcze, jaki złoży wniosek taryfowy na przyszły rok, bo ma przed sobą cały kwartał zakupowy. – Na pewno można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest już widoczny potencjał stopniowego obniżania cen taryfowych. Mogę nawet powiedzieć, że być może nie będzie potrzeby mrożenia cen energii w przyszłym roku, a mimo to ceny za energię na rachunkach spadną, ale to jeszcze naprawdę za wcześnie na konkretne deklaracje – powiedział.