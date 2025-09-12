Rząd opracował projekt ustawy już bez przepisów liberalizacji lokowania farm wiatrowych na lądzie, ale za to z zapisami o bonie ciepłowniczym, który ma łagodzić najbiedniejszym wygaszenie mrożenia cen ciepła od najbliższego sezonu grzewczego.

Ceny prądu bez zmian

Przyjęty projekt przewiduje przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. Od początku roku rząd liczy, że mrożenie nie będzie już potrzebne, a stawki rynkowe pozwolą nawet na obniżki cen energii.

„Przyjęcie przez Sejm ustaw, które przygotowaliśmy w Ministerstwie Energii, bardzo nas cieszy. Naszym zadaniem jest ochrona polskich rodzin przed zbyt wysokimi kosztami energii i ciepła. Oprócz działań interwencyjnych, takich jak mrożenie cen energii czy wprowadzenie bonu ciepłowniczego, prowadzimy też jednak działania systemowe. Zrobimy wszystko, aby od nowego roku cena energii elektrycznej w taryfie spadła poniżej 500 zł/MWh. To będzie realny efekt naszych rządów. Transformacja energetyczna to wprowadzanie do systemu coraz większej liczby stabilnych i tanich źródeł energii. Celem naszych działań jest obniżenie kosztów energii i ciepła w dłuższej perspektywie” - mówi w przesłanym komentarzu mediom Miłosz Motyka, Minister Energii.

Zasady przyznawania bonu ciepłowniczego

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.