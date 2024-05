Kto może otrzymać bon energetyczny? Rząd podaje szczegóły

Jak wynika z komunikatu rządu, na drugą połowę 2024 roku przedłużone zostanie obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. - Gdyby nie interwencja rządu, stawka taryfowa (bez zamrożenia) wynosiłaby 739 zł MWh — informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto, w drugiej połowie 2024 roku utrzymana zostanie dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla instytucji samorządowych; podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali; małych i średnich przedsiębiorstw. Za stosowanie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Będzie też jednorazowe świadczenie pieniężne (bon energetyczny) przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Kto może skorzystać z bonu energetycznego

Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.: emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł). Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym: 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych, 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.