Resortowi klimatu ucieka czas na mrożenie cen prądu, a rządowe zakładki znikają

Projekt ustawy będzie musiał także uwzględnić zmianę sposobu wezwania do korekty taryf. Prezes URE na mocy obecnych przepisów o mrożeniu cen energii, może wezwać spółki do zmiany taryfy, ale te nie muszą się do tego dostosować i mogą odmówić. Nowe przepisy powinny zobligować spółki energetyczne do podporządkowania się wezwania prezesa URE.

Co ciekawe rząd rozważa także, aby taryfa nie obowiązywała tylko przez sześć miesięcy, ale przez rok, lub 18 miesięcy, aby skutki finansowe obniżek taryf dla spółek energetycznych rozłożyć w czasie. Ceny na przyszły rok, a więc 2025 r. już się teraz kształtują bo firmy energetyczne zabezpieczają kontrakty na przyszły rok.

Czasu jest bardzo mało, kończy się pierwsza połowa kwietnia, a my nadal nie znany projektu. Co więcej rządowe zakładki na stronach Rządowego Centrum Legislacji, gdzie miały znajdować się projekty ustaw dot. cen energii, zamiast wypełnić się dokumentami, znikają. Zakładka dot. cen energii i bonu energetycznego pojawiła się 8 kwietnia, by już 9 kwietnia zostać wycofana.

Prognozy spływają

Spółki energetyczne jednak nie czekając na zmiany w prawie wystawiają prognozy rachunków za energię gospodarstwom domowym od 1 lipca. Prognozy nie obejmują już mrożenia cen energii, ale i żadnych zmian w prawie, które szykuje obecnie resort klimatu. W efekcie prognozy rachunku na drugą połowę roku bazują na odmrożonych taryfach. Zamiast 412 zł/MWh za samą energię, jej koszt wzrasta w prognozach do 739 zł za MWh. Gospodarstwo domowe zużywa średnio ok. 2 – 2,5 MWh w skali całej roku.