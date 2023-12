"Zgłoszone do URE przez spółki taryfy energii elektrycznej mają wzrosnąć o 76 proc., a gazu o 48 proc." - powiedział w Sejmie poseł sprawozdawca z Koalicji Obywatelskiej, Marek Sowa. Do URE w październiku trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2024 r. Podobne, albo wyższe mogą być ceny ciepła.

Reklama

Czytaj więcej Atom Kamiński odpowiada atomowej spółce nadzorowanej przez Obajtka i Sołowowa. „Manipulacje i kłamstwa” Mariusz Kamiński, do niedawna odpowiedzialny za służby specjalne w poprzednim rządzie, zarzuca spółce Orlen Synthos Green Energy, na którą wpływ ma Orlen i Synthos kierowane odpowiednio przez Daniela Obajtka oraz Michała Sołowowa, kłamstwa i manipulacje, jakoby służby miały utrudniać rozwój małego atomu.

Pod koniec października, prezes URE w rozmowie z "Rzeczpospolitą" odniósł się do kwestii przyszłorocznych cen prądu. Dopytywany o to, czy "o 60-70 proc. już tak" odpowiedział, że przy rynkowych założeniach "są to zwyżki prawdopodobne", ale tylko w przypadku całkowitego odmrożenia cen.