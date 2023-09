Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem

- To taka ilość, która pozwoli na ustabilizowanie rynków. Dodatkowe wolumeny płyną także na Ukrainę, gdzie są wykorzystywane zdolności do magazynowania i tamtejsza sieć gazowa. Strona ukraińska zapewnia nas o gotowości do wykorzystania ich zdolności magazynowania – mówiła Simson. W kontekście gazu wspomniała także, że kraje UE w 2022 r. trwale obniżyły zapotrzebowanie na gaz o 17 proc.

- Kluczową rolę odegrała zmiana zachowań, które przynoszą nam oszczędności w postaci mniejszych zakupów gazu. W UE możemy rocznie zaoszczędzić nawet 65 mld m sześc. gazu. To tyle, ile firmy amerykańskie mogą przesłać gazu w formie LNG” – wyliczała unijna Komisarz.

Kolejny element to przyspieszenie rozwoju OZE. - W tym roku powstanie w UE 17 GW nowych mocy w OZE. Pracujemy nad pakietem, aby ustabilizować rozwój branży wiatrowej – powiedziała. Trzeci element po gazie i OZE to zacieśnienie współpracy z innymi dostawcami energii. - Afryka jest tu dobrym przykładem, ale brakuje infrastruktury. Do 2040 r. możemy importować z krajów afrykańskich nawet 45 mld m sześc. gazu rocznie – dodała. Jako ostatni element wymieniła trwającą w instytucjach unijnych pracach nad reformą rynku energii i pakiet gazowy.

Przy mroźnej zimie zapotrzebowanie na gaz może wzrosnąć

Z kolei zdaniem Mary Burce Warlick, wiceprzewodniczącej Międzynarodowej Agencji Energii, wzrost udziału OZE, czy wykorzystanie atomu to kluczowe narzędzia, aby ograniczać emisję CO2 i uniezależnić się od Rosji. - Jeśli zima w Europie będzie mroźna, zapotrzebowanie na gaz może wzrosnąć o 30 mld m szesć. Dotychczas import LNG do Europy był możliwy, bo zapotrzebowanie na LNG w Azji było mniejsze. Wciąż trzeba jednak liczyć się z tym rynkiem, jak i możliwymi awariami – mówiła.

W kontekście rynku energii elektrycznej, wskazała, że zapotrzebowanie spadło o 3 proc. i na razie nie widać, aby ono rosło.