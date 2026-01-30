Reklama

Pierwsze kredyty z USA na polski atom już w drodze. Jest umowa

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę kredytową z Export Import Bank of the United States (US EXIM). Umowa ta pozwoli na współfinansowanie inwestycji także dzięki wsparciu z USA.

Publikacja: 30.01.2026 13:16





Od lewej Piotr Piela wiceprezes PEJ, Marek Woszczyk prezes PEJ, Jim Burrows pełniący obowiązki pierwszego wiceprezesa i wiceprzewodniczącego EXIM.

Foto: PEJ

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie ma pierwsza umowa kredytowa pomiędzy PEJ a US EXIM?
  • Na czym polega rola programu Engineering Multiplier Program (EMP) w finansowaniu polskiej elektrowni jądrowej?
  • W jaki sposób finansowanie US EXIM wpływa na rozwój energetyki jądrowej w Polsce?
  • Jakie są planowane źródła finansowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu?
  • Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy pierwszego bloku elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino?

Jak informują Polskie Elektrownie Jądrowe (inwestor elektrowni jądrowej w Choczewie), to pierwsza w historii umowa bezpośredniego finansowania zawarta pomiędzy amerykańską agencją kredytów eksportowych a polskim podmiotem. – Stanowi to kolejny ważny kamień milowy w procesie finansowania elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino – podkreśla spółka. 

Na początek prace inżynieryjne 

Umowa została zawarta w ramach programu Engineering Multiplier Program (EMP), którego celem jest finansowanie prac przygotowawczych i inżynieryjnych dla inwestycji realizowanych z udziałem amerykańskich firm. Kredyt pozwoli na zwiększenie płynności spółki poprzez umożliwienie zrefinansowania części prac wcześniej wykonanych przez konsorcjum Westinghouse–Bechtel w ramach umowy Engineering Development Agreement. Nie jest to więc jeszcze ta właściwa umowa umożliwiająca pełne kredytowanie całej inwestycji dzięki wsparciu EXIM Banku.

Program EMP obejmuje finansowanie kluczowych prac realizowanych przed rozpoczęciem fazy budowy, w tym analiz wykonalności oraz wybranych usług inżynieryjnych i środowiskowych. Jest on przeznaczony dla projektów o wysokim potencjale generowania dalszych zamówień eksportowych z USA i wspiera przygotowanie inwestycji do kolejnych etapów finansowania.

– Od listów intencyjnych, przechodzimy konsekwentnie do pierwszych umów. Ta, którą podpisaliśmy z US EXIM, jest kolejnym przykładem pokazującym wiarygodność polskiego projektu jądrowego. Formalne dołączenie do projektu amerykańskiej agencji kredytów eksportowych otwiera nam też drogę do podpisania kolejnych umów finansowania z międzynarodowymi instytucjami – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

– Umowa ta świadczy o zaangażowaniu EXIM w rozpowszechnianie amerykańskich technologii energetycznych na całym świecie – powiedział Jim Burrows, pełniący obowiązki pierwszego wiceprezesa i wiceprzewodniczącego EXIM. – Zapewniając finansowanie dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce z wykorzystaniem amerykańskiej wiedzy technicznej, wspieramy amerykańskie miejsca pracy i udowadniamy, że amerykańskie innowacje przodują w branżach przyszłości – podkreślił Burrows, Export-Import Bank of the United States.

PEJ zyskała w ten sposób większą elastyczność w realizacji prac projektowych planowanych na 2026 r. Instrument ten wpisuje się w rozwiązania przewidziane w specustawie jądrowej i wspiera stabilne finansowanie projektu pomiędzy kolejnymi etapami dokapitalizowania inwestora pomorskiego projektu.

Negocjacje z US EXIM były prowadzone przy wsparciu wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Kontrakt jest zgodny z wytycznymi OECD i zabezpieczony aktywami spółki PEJ. Umowa w przyjętej formie w pełni zabezpiecza potrzeby i ryzyka projektu jądrowego. Stroną kontraktu jest również Bank Pekao S.A., który pełni rolę agenta kredytu.

Jak zostanie sfinansowana elektrownia na Pomorzu

Zawarcie umowy kredytowej stanowi kolejny etap współpracy PEJ z US EXIM, po wystawionym wcześniej liście intencyjnym na kwotę 17,8 mld dol., potwierdzającym zaangażowanie amerykańskiej agencji w realizację projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. – Obecna umowa ma charakter operacyjny i potwierdza gotowość US EXIM do dalszego wspierania projektu również w kolejnych fazach jego realizacji – zapewnia spółka. 

Polskie Elektrownie Jądrowe zakładają, że budowa elektrowni na Pomorzu w 30 proc. zostanie sfinansowana ze środków własnych, pochodzących z dokapitalizowania z budżetu państwa kwotą 60 mld zł. Zgodziła się na to już Komisja Europejska. Pozostałe 70 proc. ma być sfinansowane długiem, przy czym w założeniu US EXIM ma dostarczyć około połowy długu, reszta ma pochodzić od agencji kredytów eksportowych z innych krajów oraz z rynku komercyjnego.

W grudniu spółka informowała, że wstępne oferty banków kilkakrotnie przekraczają wymaganą kwotę, a tylko banki działające w Polsce oferują ok. 35 mld zł. Obecny szacunek kosztów budowy elektrowni – bez kosztów finansowania – to 178 mld zł (łącznie z kosztami finansowania 192 mld zł).

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Elektrownia ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energia atomowa Polskie Elektrownie Jądrowe
