Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma pierwsza umowa kredytowa pomiędzy PEJ a US EXIM?

Na czym polega rola programu Engineering Multiplier Program (EMP) w finansowaniu polskiej elektrowni jądrowej?

W jaki sposób finansowanie US EXIM wpływa na rozwój energetyki jądrowej w Polsce?

Jakie są planowane źródła finansowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu?

Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy pierwszego bloku elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino?

Jak informują Polskie Elektrownie Jądrowe (inwestor elektrowni jądrowej w Choczewie), to pierwsza w historii umowa bezpośredniego finansowania zawarta pomiędzy amerykańską agencją kredytów eksportowych a polskim podmiotem. – Stanowi to kolejny ważny kamień milowy w procesie finansowania elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino – podkreśla spółka.

Na początek prace inżynieryjne

Umowa została zawarta w ramach programu Engineering Multiplier Program (EMP), którego celem jest finansowanie prac przygotowawczych i inżynieryjnych dla inwestycji realizowanych z udziałem amerykańskich firm. Kredyt pozwoli na zwiększenie płynności spółki poprzez umożliwienie zrefinansowania części prac wcześniej wykonanych przez konsorcjum Westinghouse–Bechtel w ramach umowy Engineering Development Agreement. Nie jest to więc jeszcze ta właściwa umowa umożliwiająca pełne kredytowanie całej inwestycji dzięki wsparciu EXIM Banku.

Program EMP obejmuje finansowanie kluczowych prac realizowanych przed rozpoczęciem fazy budowy, w tym analiz wykonalności oraz wybranych usług inżynieryjnych i środowiskowych. Jest on przeznaczony dla projektów o wysokim potencjale generowania dalszych zamówień eksportowych z USA i wspiera przygotowanie inwestycji do kolejnych etapów finansowania.