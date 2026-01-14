Francuski dostawca turbiny dla elektrowni jądrowej pomoże w rozwoju polskiego łańcucha dostaw

Francuska firma Arabelle współpracowała już z amerykańskimi firmami?

Tak, i współpracują nadal przy małych reaktorach jądrowych – na przykład przy projekcie Natrium, w który zaangażowana jest też choćby firma TerraPower założona przez Billa Gatesa. Niewątpliwie Arabelle jest dla nas wiarygodnym partnerem i jest to dobry wybór dla projektu. Sama umowa na zaprojektowanie i wyprodukowanie turbin była podpisywana jeszcze w ramach umowy pomostowej z konsorcjum (tzw. umowa EDA), natomiast teraz realizowana będzie już w ramach aneksu do tego porozumienia. W tej chwili skupiamy się na pracach projektowych, czyli musimy zaprojektować i dopasować turbinę i generatory do reaktora oraz do lokalizacji elektrowni Lubiatowo-Kopalino, czyli w praktyce warunków na Pomorzu. Jest to więc pierwszy etap. To zamówienie to jednocześnie pierwszy tak duży komponent w ramach Long Lead Items, czyli elementów elektrowni jądrowej o długim okresie produkcji. Dlatego chcąc, by wszystko było na czas, zamawiamy go już teraz. Po podpisaniu z Westinghouse-Bechtel umowy na wybudowanie elektrowni jądrowej (EPC), oficjalnie poinformujemy Bechtela, a on Arabelle Solutions, że można przechodzić do kolejnych etapów procesu produkcji turbin. Dzięki wybraniu dostawcy już teraz rezerwujemy więc moce produkcyjne.

Kto obok Arabelle stanął na placu boju?

Za sam przetarg odpowiedzialny był Bechtel, więc on ma prawo powiedzieć na ten temat ewentualnie coś więcej. Natomiast to, co mogę zdradzić, to że w postępowaniu uczestniczyli inni międzynarodowi dostawcy z doświadczeniem w tym zakresie. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że z każdą z tych firm, która teraz kontraktu nie otrzymała, możemy dalej współpracować przy kolejnych postępowaniach przetargowych, adekwatnie do ich zakresu.

Jaka jest wartość kontraktu z Francuzami?

Tutaj również muszę przekierować Pana do konsorcjum Westinghouse-Bechtel, natomiast jest to najprawdopodobniej największe pojedyncze zamówienie w projekcie.

To pierwszy kontrakt na dostawę komponentów potrzebnych elektrowni. Kolejne będą w tym roku?

Tak. Zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostarczenie turbin to pierwszy i właściwie jedyny przetarg z wspomnianych przeze mnie wcześniej Long Lead Items na potrzeby tzw. wysp konwencjonalnych elektrowni jądrowej, za który odpowiedzialny jest Bechtel. Znacznie więcej przetargów, bo aż 12 będzie dotyczyło tzw. wyspy jądrowej, za którą z kolei odpowiada Westinghouse, drugi członek amerykańskiego konsorcjum. Jeszcze w tym roku chcemy istotnie posunąć do przodu sześć z nich. To także komponenty w ramach Long Lead Items, a więc czas od złożenia zamówienia do dostarczenia na plac budowy, to nawet kilka lat.

Jednak przed tymi kontraktami czeka PEJ podpisanie umowy EPC z Amerykanami na wybudowanie elektrowni…

Niekoniecznie. Negocjujemy z konsorcjum, aby te umowy zawrzeć jak najszybciej, aby mieć pewność, że będą gotowe na czas. Liczymy, że uda się nam zawrzeć porozumienie z konsorcjum umożliwiające zlecenie, a w zasadzie zarezerwowanie przestrzeni produkcyjnej (tzw. slotów produkcyjnych) na sześć spośród dwunastu kluczowych umów jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy EPC. Tego typu propozycja z naszej strony została skierowana w grudniu i jest w trakcie negocjacji. Wszystko oczywiście po to, żeby trzymać się harmonogramu i dobrze byłoby zakończyć te negocjacje jeszcze w pierwszym kwartale.