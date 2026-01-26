Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce – jak podkreśla Ministerstwo Energii – jest historycznie wysokie.

Wyniki badania Ministerstwa Energii

Wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Energii wskazują, że 92 proc. Polaków jednoznacznie popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce; 5 proc. jest jednoznacznie przeciw, a 3 proc. nie ma zdania.

Z badania wynika także, że – jak powiedział wiceminister Wrochna – Polacy akceptują atom w swojej okolicy. – Osiem na dziesięć osób zgodziłoby się na elektrownię jądrową w pobliżu miejsca zamieszkania – mówił Wrochna. Z badania wynika, że 79,9 proc. ankietowanych jest „za”, a 17,4 proc. jest przeciw lokalizacji w bliskim sąsiedztwie. Pozostali nie mają zdania.

Ogólnopolskie badanie opinii publicznej na zlecenie Ministerstwa Energii zostało przeprowadzone przez ASM na próbie 2000 respondentów (sondaż telefoniczny) w wieku 15–75 lat w okresie od 24 listopada do 8 grudnia 2025 r.