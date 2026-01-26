Aktualizacja: 26.01.2026 15:16 Publikacja: 26.01.2026 13:24
Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, wiceminister energii
Foto: Bartłomiej Sawicki
Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce – jak podkreśla Ministerstwo Energii – jest historycznie wysokie.
Wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Energii wskazują, że 92 proc. Polaków jednoznacznie popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce; 5 proc. jest jednoznacznie przeciw, a 3 proc. nie ma zdania.
Z badania wynika także, że – jak powiedział wiceminister Wrochna – Polacy akceptują atom w swojej okolicy. – Osiem na dziesięć osób zgodziłoby się na elektrownię jądrową w pobliżu miejsca zamieszkania – mówił Wrochna. Z badania wynika, że 79,9 proc. ankietowanych jest „za”, a 17,4 proc. jest przeciw lokalizacji w bliskim sąsiedztwie. Pozostali nie mają zdania.
Ogólnopolskie badanie opinii publicznej na zlecenie Ministerstwa Energii zostało przeprowadzone przez ASM na próbie 2000 respondentów (sondaż telefoniczny) w wieku 15–75 lat w okresie od 24 listopada do 8 grudnia 2025 r.
Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii Paweł Gajda powiedział, że z badania wynika również duże przekonanie co do wpływu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo energetyczne. – Aż 94 proc. uważa, że elektrownia jądrowa zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a 88 proc. ankietowanych twierdzi, że energetyka jądrowa pomaga walczyć ze zmianami klimatu – mówił Gajda.
Wiceminister energii zapowiedział również, że 2026 r. może być równie intensywny dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jak 2025 rok.
Ministerstwo Energii planuje, że 2026 rok – poza kontynuacją prac nad pierwszą elektrownią jądrową – będzie okresem koncentracji i przyspieszenia dyskusji nad drugą elektrownią jądrową oraz małymi reaktorami w Polsce. Wiceminister Wrochna dodał, że za około dwa tygodnie resort może zaprezentować ponownie zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz projekt mapy drogowej dla SMR-ów.
– Uważamy, że 2026 rok, oprócz realizacji i kontynuacji prac nad pierwszą elektrownią, to czas koncentracji i mocnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o dyskusję nad drugą elektrownią jądrową i małymi reaktorami jądrowymi. Widzimy, że jest to również szansa dla polskiej gospodarki – powiedział Wrochna.
Wskazał także, że pojawiają się sygnały, iż małe reaktory pozostają w zainteresowaniu również innych podmiotów w Polsce, poza spółką OSG (Orlen Synthos Green Energy). – Prowadzimy obecnie dyskusję wewnętrznie, ale także w ramach rządu, na temat tego, jakie priorytety przyjąć dla energetyki jądrowej na 2026 rok. Finalny kształt tych dokumentów (PPEJ oraz mapy drogowej dla SMR – red.) będzie zależał od wyników tej dyskusji. Powinna ona rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni i wtedy będziemy mniej więcej gotowi do zaprezentowania tych dokumentów – zapowiedział wiceminister energii.
