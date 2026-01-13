Bechtel, członek amerykańskiego konsorcjum odpowiedzialnego za prace budowlane oficjalnie ogłosi we wtorek 13 stycznia dostawcę jednego z kluczowych elementów pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w Choczewie, a więc generatorów turbinowych. Dostawa turbiny dla tzw. wyspy konwencjonalnej elektrowni jądrowej to pierwszy z kilkunastu przetargów, jakie są niezbędne do zakontraktowania dużych, kluczowych elementów przyszłej elektrowni, których przygotowanie zajmuje kilkanaście miesięcy.

Francuski wkład w amerykańskie prace

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Amerykanie w porozumieniu z inwestorem, a więc Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) wybrali w konkurencyjnym przetargu francuską firmę Arabelle Solutions. Pozostawiła ona na placu boju czterech innych dostawców. Ma ona zaprojektować i wybudować turbinę. Jest to kluczowy element elektrowni, który przetwarza ciepło wytwarzane przez reaktor jądrowy w parę, która napędza turbinę, a jej obroty odpowiadają za produkcję energii elektrycznej. Firma ta ma ponad 60-letnie doświadczenie w tego typu konstrukcjach. Pod obecną nazwą działa od 2024 r. w efekcie włączenia tej linii biznesowej w struktury EDF. Wcześniej firma ta była częścią spółki Alstom, później koncernu GE. Przez historyczne związki z GE i Alstomem firma ta ma doświadczenie we współpracy z polskimi poddostawcami, co jest kluczowe dla zwiększenia udziału polskich firm w budowie całej elektrowni jądrowej.

Francuzi będą współfinansować inwestycje

To, że Francuzi będą odpowiadać za dostawę jednego z komponentów elektrowni jądrowej można było podejrzewać już od końca 2024 r. Wówczas bowiem PEJ poinformowały, że otrzymały od francuskich instytucji finansowych – Bpifrance (francuska agencja kredytów eksportowych) i Sfil – listy intencyjne w sprawie potencjalnego wsparcia budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej do kwoty 3,75 mld dol., czyli ponad 15 mld zł. Niewykluczone, że Francuzi, którzy przegrali rywalizację z amerykańskim Westinghousem będą odpowiadać za dostawę kolejnych komponentów. Francuski EDF jest też w gronie potencjalnych dostawców technologii dla drugiej elektrowni jądrowej, której realizację rozważa polski rząd.