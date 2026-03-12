Polska jest jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Praktycznie codziennie pojawiają się informacje dotyczące incydentów w cyberprzestrzeni. Dziś minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o kolejnym.

„Zidentyfikowaliśmy próbę ataku hakerskiego na serwery Narodowego Centrum Badań Jądrowych” – poinformował na platformie X.

Kto zaatakował Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Minister poinformował, że działania hakerów zostały udaremnione. Zadeklarował, że obecnie nie ma żadnych zidentyfikowanych zagrożeń dla działalności NCBJ.

„Działania hakerów zostały udaremnione, wszystkie procedury zadziałały. NCBJ jest w bieżącej koordynacji ze służbami państwa, w tym NASK oraz Ministerstwem Energii. Trwa poszerzona analiza zdarzenia. Obecnie nie identyfikujemy zagrożeń dla działalności Narodowego Centrum Badań Jądrowych. O wynikach ustaleń będziemy informować na bieżąco” – napisał na portalu X minister. Z kolei w rozmowie z TVN24+ zasygnalizował, że incydent prawdopodobnie był kierowany z Iranu. Zapowiedział też, że trwająca analiza ma wskazać, co było konkretnym celem ataku.