Bliżej rozpoczęcia budowy atomu w Polsce. Amerykanie zawiązali konsorcjum

Zawiązanie konsorcjum może oznaczać, że przetargu na samą budowę elektrowni jądrowej ostatecznie nie będzie. W połowie marca, Tomasz Stępień, ówczesny prezes PEJ, na pytanie "Rzeczpospolitej", czy będzie potrzebny przetarg na samą budowę elektrowni (jesienią 2022 r. rząd wybrał dostawcę technologii z USA), odparł że to w dużej mierze kwestia zależna od stanowiska strony amerykańskiej, które musi zostać jasno określone zarówno na poziomie rządowym, jak i samych spółek Westinghouse i Bechtel. "Zwykle przy tego typu projektach jądrowych inwestor, dostawca technologii i wykonawca podejmują współpracę na wczesnym etapie, bo jest to kluczowy warunek powodzenia tak dużych inwestycji infrastrukturalnych. Z punktu widzenia spółki Polskie Elektrownie Jądrowe firmy WEC i Bechtel to dwa osobne podmioty gospodarcze i dlatego musimy dobrze zrozumieć charakter ich współpracy i przyszłe zakresy odpowiedzialności, zanim współpraca w takim trójkącie będzie mogła zostać sformalizowana" - mówił wówczas Stępień.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej m.in. tej sprawie w tym tygodniu w Brukseli rozmawiała z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisja miała bowiem pytania czy brak przetargu nie narusza zasad konkurencyjności. Polska delegacja chciała rozwiać obawy Komisji.