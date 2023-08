Bliżej budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest szansa na porozumienie

Południowokoreański dziennik Korea Economy Daily informuje o zbliżającym się porozumieniu w sporze koreańskiego koncernu nuklearnego KHNP z amerykańskim Westinghouse. Według doniesień źródeł branżowych z Seulu, ugoda może zostać zawarta dzięki opłaconemu przez KHNP wynagrodzeniu dla Westinghouse za doradztwo techniczne przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, przygotowywanej wspólnie z PGE i ZE PAK.

KNHP nie rozpoczęło jeszcze prac dla elektrowni jądrowej, takich jak studium wykonalności. Ale podpisano list intencyjny z polskimi podmiotami: PGE i ZE PAK.

Między KHNP a Westinghouse trwa spór. Amerykański koncern w zeszłym roku złożył do sądu wniosek o zatrzymanie południowokoreańskiego operatora elektrowni jądrowej przy eksporcie technologii jądrowej do Polski. PGE i ZE PAK niezależnie od tego sporu prowadzą zaawansowane rozmowy, które mają doprowadzić do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, w wielkopolskim Pątnowie. - Rozpoczęcie procesu przez Polskę to rodzaj presji na Westinghouse, aby szybko zakończył arbitraż z KHNP i współpracował przy budowie elektrowni jądrowej – powiedział Jeong Yong Hoon, profesor inżynierii nuklearnej w Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Spór dotyczy technologii APR1400, która została wypracowana przez koreańskie KHNP we współpracy z amerykańską firmą Combustion Engineering, przejętą potem przez Westinghouse. Ta firma ma budować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce w technologii AP1000. W październiku 2022 r. pojawił się plan budowy atomu w Pątnowie, wówczas strona amerykańska zgłosiła pretensje do technologii stosowanej przez Koreańczyków.