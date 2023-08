Jak czytamy na stronie spółki, Berger został powołany na stanowisko prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych 15 sierpnia 2023 r. Dotychczas prezesem był Łukasz Młynarkiewicz, który został teraz wiceprezesem. Pełnił obowiązki prezesa od końca marca, kiedy na posadzie prezesa PEJ zastąpił Tomasza Stępnia, bliskiego współpracownika byłego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. Drugim wiceprezesem został Radosław Adach. Odszedł też Seweryn Kowalczyk, który pełnił dotychczas rolę wiceprezesa.

Reklama

W czasie prezesury Młynarkiewicza, pod koniec maja, zawarto umowę między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel. Umowa określa zasady, które znajdą zastosowanie w kolejnych, komercyjnych umowach dotyczących realizacji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Niezbędne będą m.in. do umowy na zaprojektowanie elektrowni, której podpisanie planowane jest jeszcze w tym roku.

Pod koniec lipca Anna Łukaszewska-Trzeciakowska pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że kluczowym krokiem będą rozmowy z Komisją Europejską na temat modelu wsparcia publicznego, który musi być notyfikowany. - Te całościowe rozmowy z Komisją Europejską rozpoczniemy jesienią tego roku, mając wszystkie elementy, wyliczenia i modele oraz szczegółową argumentację co do wymagalności i proporcjonalności naszych rozwiązań. Liczymy, że ten proces uda nam się skutecznie przeprowadzić do końca przyszłego roku, mając pełną świadomość, że w 2024 r. czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego i wybór nowej Komisji – powiedziała wówczas minister Łukaszewska-Trzeciakowska.