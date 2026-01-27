Reklama

Orlen szykuje się na boom na zielony wodór. Umowy z trzema firmami z Finlandii

Koncern podpisał wodorowe porozumienia z trzema podmiotami. Dzięki nim chce zabezpieczyć sobie dostawy odnawialnego paliwa w momencie, gdy wzrośnie na nie zapotrzebowanie, co zapewne nastąpi już za kilka lat.

Publikacja: 27.01.2026 15:04

Orlen szykuje się na boom na zielony wodór. Umowy z trzema firmami z Finlandii

Foto: Damian Lemański/Bloomberg

Tomasz Furman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są cele umów wodorowych Orlenu z fińskimi firmami?
  • Dlaczego zielony wodór jest kluczowym elementem dekarbonizacji przemysłu?
  • Jakie projekty związane z odnawialnym wodorem realizują fińskie firmy?
  • W jaki sposób Orlen planuje zabezpieczyć dostawy odnawialnego wodoru?
  • Jakie są potencjalne metody transportu wodoru z Finlandii do Polski?
  • Czy współpraca z Finlandią wpłynie na transformację energetyczną Polski?

Orlen podpisał z trzema fińskimi firmami niezobowiązujące porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczące produkcji i dostaw odnawialnego wodoru oraz jego pochodnych. Koncern zawarł odrębne umowy z ABO Energy Suomi, Nordic Ren-Gas oraz VolagHy Kuopio SPV. Dzięki nim chce zabezpieczyć sobie dostawy odnawialnego wodoru w momencie, gdy wzrośnie na niego zapotrzebowanie, co zapewne nastąpi już za kilka lat. Paliwo to jest jednym z kluczowych surowców mogących doprowadzić do dekarbonizacji m.in. produkcji rafineryjnej i petrochemicznej. Po wybudowaniu w Polsce odpowiednich magazynów, Orlen będzie też mógł ten surowiec gromadzić i dostarczać do innych państw Europy Centralnej.

Czytaj więcej

W Polsce wciąż brakuje strategii dla dekarbonizacji przemysłu
Co2
W Polsce wciąż brakuje strategii ograniczania emisji przez przemysł

Orlen dysponuje odpowiednimi zasobami i know-how do produkcji wodoru

„Polska gospodarka powinna dywersyfikować źródła pozyskiwania energii, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne. Podpisane porozumienia dają szansę na rozwój technologii wodorowych i możliwości produkcyjnych tego paliwa w Polsce” – twierdzi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Jego zdaniem polskie firmy muszą się włączyć do wyścigu o jak najlepsze wykorzystanie odnawialnego wodoru, gdyż jest to paliwo przyszłości. Zauważa, że Orlen ma do tego odpowiednie zasoby i know-how, a teraz będzie miał jeszcze wsparcie doświadczonych partnerów z Finlandii.

ABO Energy Suomi realizuje obecnie dwa duże projekty w fińskim Oulu i Nivala, o łącznej planowanej zdolności produkcyjnej do 100 tys. ton wodoru rocznie. Pełne moce operacyjne mają osiągnąć w 2035 r. Z kolei Nordic Ren-Gas ma w portfelu sześć przedsięwzięć, które obejmują budowę instalacji do produkcji syntetycznego metanu z wykorzystaniem odnawialnego wodoru i biogenicznego CO2 wychwytywanego ze spalin. Do 2035 r. firma chce zwiększyć produkcję e-metanu do 2,7 TWh rocznie. Wreszcie VolagHy Kuopio SPV realizuje projekt wielkoskalowej produkcji syntetycznego paliwa lotniczego eSAF, zlokalizowany w Kuopio. Moc tej instalacji planowana jest na około 50 tys. ton eSAF począwszy od 2031 r. W produkcji wykorzystywany będzie odnawialny wodór i biogeniczne CO2. Podmiot ten do 2040 r. zamierza wybudować w krajach nordyckich pięć zakładów eSAF.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

BGK powoli podsumowuje zawarte umowy dotyczące wsparcia energetyki ze środków z Krajowego Planu Odbu
Energetyka Zawodowa
Blisko 100 mld zł na energetykę. BGK podsumowuje pożyczki na transformację

Pierwsze porozumienie wodorowe z fińską firmą Orlen podpisał w ubiegłym roku. Drugą stroną umowy było P2X Solutions, które posiada przemysłową instalację do produkcji odnawialnego wodoru i e-metanu w miejscowości Harjavalta i planuje w tym zakresie kolejne inwestycje.

Orlen szuka opłacalnego sposobu dostaw wodoru i jego pochodnych

„Zróżnicowany miks energetyczny Finlandii zapewnia jedne z najbardziej stabilnych i przystępnych cen energii w Europie, co umożliwia firmom zwiększanie produkcji odnawialnego wodoru i wspieranie transformacji energetycznej. Wspólne projekty wzmacniają konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne w obu krajach” – przekonuje Ville Tavio, minister rozwoju i handlu zagranicznego Finlandii.

Zawarte porozumienia są też wstępem do współpracy dotyczącej wypracowania modelu przyszłych dostaw wodoru i jego pochodnych. Na kolejnych etapach rozmów strony chcą określić warunki logistyczne, umożliwiające transport tych produktów z Finlandii do zakładów rafineryjnych i chemicznych Orlenu w Polsce. 

Na razie nie ma w tym zakresie żadnych konkretnych rozwiązań. Jednym z najbardziej opłacalnych ekonomicznie sposobów na dostawy wodoru z Finlandii może być transport rurociągowy. Kilka dni temu Gaz-System rozpoczął badanie rynku w ramach Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (ang. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor). Celem inicjatywy jest zebranie danych dotyczących produkcji, konsumpcji, magazynowania, dystrybucji oraz transgranicznego przesyłu wodoru w Finlandii, Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce i Niemczech.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Finlandia Surowce Wodór Firmy Orlen
Ogromne złoża „ropy przyszłości” odkryte w Unii. Potęgą będzie jeden kraj
Wodór
Ogromne złoża „ropy przyszłości” odkryte w Unii. Potęgą będzie jeden kraj
Dziś produkcja zielonego wodoru jest za droga
Wodór
Dziś produkcja zielonego wodoru jest za droga
Rosjanie nie wierzą w uruchomienie Nord Stream 2. Unia chce przesyłać wodór
Wodór
Rosjanie nie wierzą w uruchomienie Nord Stream 2. Unia chce przesyłać wodór
Będzie nowy operator dla wodoru
Wodór
Będzie nowy operator, który zajmie się przesyłem wodoru. Rząd przyjął projekt ustawy
Gaz-System bada zapotrzebowanie na infrastrukturę wodorową
Wodór
Gaz-System bada zapotrzebowanie na infrastrukturę wodorową
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama