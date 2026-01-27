Aktualizacja: 27.01.2026 18:57 Publikacja: 27.01.2026 15:04
Foto: Damian Lemański/Bloomberg
Orlen podpisał z trzema fińskimi firmami niezobowiązujące porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczące produkcji i dostaw odnawialnego wodoru oraz jego pochodnych. Koncern zawarł odrębne umowy z ABO Energy Suomi, Nordic Ren-Gas oraz VolagHy Kuopio SPV. Dzięki nim chce zabezpieczyć sobie dostawy odnawialnego wodoru w momencie, gdy wzrośnie na niego zapotrzebowanie, co zapewne nastąpi już za kilka lat. Paliwo to jest jednym z kluczowych surowców mogących doprowadzić do dekarbonizacji m.in. produkcji rafineryjnej i petrochemicznej. Po wybudowaniu w Polsce odpowiednich magazynów, Orlen będzie też mógł ten surowiec gromadzić i dostarczać do innych państw Europy Centralnej.
„Polska gospodarka powinna dywersyfikować źródła pozyskiwania energii, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne. Podpisane porozumienia dają szansę na rozwój technologii wodorowych i możliwości produkcyjnych tego paliwa w Polsce” – twierdzi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Jego zdaniem polskie firmy muszą się włączyć do wyścigu o jak najlepsze wykorzystanie odnawialnego wodoru, gdyż jest to paliwo przyszłości. Zauważa, że Orlen ma do tego odpowiednie zasoby i know-how, a teraz będzie miał jeszcze wsparcie doświadczonych partnerów z Finlandii.
ABO Energy Suomi realizuje obecnie dwa duże projekty w fińskim Oulu i Nivala, o łącznej planowanej zdolności produkcyjnej do 100 tys. ton wodoru rocznie. Pełne moce operacyjne mają osiągnąć w 2035 r. Z kolei Nordic Ren-Gas ma w portfelu sześć przedsięwzięć, które obejmują budowę instalacji do produkcji syntetycznego metanu z wykorzystaniem odnawialnego wodoru i biogenicznego CO2 wychwytywanego ze spalin. Do 2035 r. firma chce zwiększyć produkcję e-metanu do 2,7 TWh rocznie. Wreszcie VolagHy Kuopio SPV realizuje projekt wielkoskalowej produkcji syntetycznego paliwa lotniczego eSAF, zlokalizowany w Kuopio. Moc tej instalacji planowana jest na około 50 tys. ton eSAF począwszy od 2031 r. W produkcji wykorzystywany będzie odnawialny wodór i biogeniczne CO2. Podmiot ten do 2040 r. zamierza wybudować w krajach nordyckich pięć zakładów eSAF.
Pierwsze porozumienie wodorowe z fińską firmą Orlen podpisał w ubiegłym roku. Drugą stroną umowy było P2X Solutions, które posiada przemysłową instalację do produkcji odnawialnego wodoru i e-metanu w miejscowości Harjavalta i planuje w tym zakresie kolejne inwestycje.
„Zróżnicowany miks energetyczny Finlandii zapewnia jedne z najbardziej stabilnych i przystępnych cen energii w Europie, co umożliwia firmom zwiększanie produkcji odnawialnego wodoru i wspieranie transformacji energetycznej. Wspólne projekty wzmacniają konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne w obu krajach” – przekonuje Ville Tavio, minister rozwoju i handlu zagranicznego Finlandii.
Zawarte porozumienia są też wstępem do współpracy dotyczącej wypracowania modelu przyszłych dostaw wodoru i jego pochodnych. Na kolejnych etapach rozmów strony chcą określić warunki logistyczne, umożliwiające transport tych produktów z Finlandii do zakładów rafineryjnych i chemicznych Orlenu w Polsce.
Na razie nie ma w tym zakresie żadnych konkretnych rozwiązań. Jednym z najbardziej opłacalnych ekonomicznie sposobów na dostawy wodoru z Finlandii może być transport rurociągowy. Kilka dni temu Gaz-System rozpoczął badanie rynku w ramach Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (ang. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor). Celem inicjatywy jest zebranie danych dotyczących produkcji, konsumpcji, magazynowania, dystrybucji oraz transgranicznego przesyłu wodoru w Finlandii, Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce i Niemczech.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
