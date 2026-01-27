Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są cele umów wodorowych Orlenu z fińskimi firmami?

Dlaczego zielony wodór jest kluczowym elementem dekarbonizacji przemysłu?

Jakie projekty związane z odnawialnym wodorem realizują fińskie firmy?

W jaki sposób Orlen planuje zabezpieczyć dostawy odnawialnego wodoru?

Jakie są potencjalne metody transportu wodoru z Finlandii do Polski?

Czy współpraca z Finlandią wpłynie na transformację energetyczną Polski?

Orlen podpisał z trzema fińskimi firmami niezobowiązujące porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczące produkcji i dostaw odnawialnego wodoru oraz jego pochodnych. Koncern zawarł odrębne umowy z ABO Energy Suomi, Nordic Ren-Gas oraz VolagHy Kuopio SPV. Dzięki nim chce zabezpieczyć sobie dostawy odnawialnego wodoru w momencie, gdy wzrośnie na niego zapotrzebowanie, co zapewne nastąpi już za kilka lat. Paliwo to jest jednym z kluczowych surowców mogących doprowadzić do dekarbonizacji m.in. produkcji rafineryjnej i petrochemicznej. Po wybudowaniu w Polsce odpowiednich magazynów, Orlen będzie też mógł ten surowiec gromadzić i dostarczać do innych państw Europy Centralnej.

Orlen dysponuje odpowiednimi zasobami i know-how do produkcji wodoru

„Polska gospodarka powinna dywersyfikować źródła pozyskiwania energii, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne. Podpisane porozumienia dają szansę na rozwój technologii wodorowych i możliwości produkcyjnych tego paliwa w Polsce” – twierdzi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Jego zdaniem polskie firmy muszą się włączyć do wyścigu o jak najlepsze wykorzystanie odnawialnego wodoru, gdyż jest to paliwo przyszłości. Zauważa, że Orlen ma do tego odpowiednie zasoby i know-how, a teraz będzie miał jeszcze wsparcie doświadczonych partnerów z Finlandii.

ABO Energy Suomi realizuje obecnie dwa duże projekty w fińskim Oulu i Nivala, o łącznej planowanej zdolności produkcyjnej do 100 tys. ton wodoru rocznie. Pełne moce operacyjne mają osiągnąć w 2035 r. Z kolei Nordic Ren-Gas ma w portfelu sześć przedsięwzięć, które obejmują budowę instalacji do produkcji syntetycznego metanu z wykorzystaniem odnawialnego wodoru i biogenicznego CO2 wychwytywanego ze spalin. Do 2035 r. firma chce zwiększyć produkcję e-metanu do 2,7 TWh rocznie. Wreszcie VolagHy Kuopio SPV realizuje projekt wielkoskalowej produkcji syntetycznego paliwa lotniczego eSAF, zlokalizowany w Kuopio. Moc tej instalacji planowana jest na około 50 tys. ton eSAF począwszy od 2031 r. W produkcji wykorzystywany będzie odnawialny wodór i biogeniczne CO2. Podmiot ten do 2040 r. zamierza wybudować w krajach nordyckich pięć zakładów eSAF.