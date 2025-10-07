Przemysł energochłonny charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło wysokotemperaturowe, którego dostarczenie w sposób zeroemisyjny nadal jest wyzwaniem. Wiele branż jest wciąż zależnych od paliw kopalnych, a technologie istotne dla ich dekarbonizacji, takie jak zielony wodór czy wychwytywanie i składowanie lub wykorzystanie dwutlenku węgla (CCS/U), nadal oczekują na komercjalizację. Z kolei elektryfikacja procesów napotyka na bariery ekonomiczne wynikające z niekorzystnego stosunku cen energii do gazu. Instytut Reform opracował raport pokazujący możliwe ścieżki dojścia do zeroemisyjnego przemysłu „Elektryfikacja na mapie zeroemisyjnych rozwiązań dla przemysłu energochłonnego”.

Dostępne technologie

Pomimo tych wyzwań rozwiązania pozwalające ograniczyć emisje w przemyśle energochłonnym mogą być – zdaniem autorek raportu Instytutu Reform – wdrażane już w perspektywie krótko- i średnioterminowej. – Produkcja ciepła wysokotemperaturowego może zostać częściowo zdekarbonizowana przez elektryfikację bezpośrednią (piece elektryczne i łukowe, kotły elektrodowe, systemy odzysku ciepła) oraz wykorzystywanie biopaliw (biomasa, biogaz, biometanol). Elektryfikacja bezpośrednia będzie realną ścieżką transformacji dla wielu gałęzi przemysłu, w tym branży chemicznej, cementowej, ceramicznej, szklarskiej i hutniczej – czytamy w raporcie.

Przemysł chemiczny – oprócz zeroemisyjnej energii elektrycznej – będzie dodatkowo wymagał znacznych wolumenów odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych (np. zielonego amoniaku i zielonego metanolu). Tu rozwiązaniem mogłyby być kotły elektrodowe oraz mechaniczna kompresja pary (MVR-HP). W przypadku materiałów mineralnych – w szczególności w przemyśle cementowym – kluczowe znaczenie będą miały instalacje wychwytu CO₂, umożliwiające redukcję emisji procesowych. Dla cementowni w raporcie zaproponowano zastosowanie obrotowych pieców elektrycznych, a w przypadku produkcji ceramiki i szkła piece elektryczne i instalacje hybrydowe.