Grupa kierowana przez Arabię Saudyjską i Rosję miała wznowić od kwietnia umiarkowane zwiększanie produkcji po trzymiesięcznym zamrożeniu podaży – przekazali wcześniej w tym tygodniu przedstawiciele kilku państw. W czwartym kwartale podnoszono wydobycie co miesiąc o 137 000 baryłek dziennie.

Atak na Iran zmienia plany OPEC+. Możliwy większy wzrost podaży ropy

Prezydent Donald Trump powiedział w sobotę, że Stany Zjednoczone prowadzą „zakrojoną na szeroką skalę” operację przeciwko Iranowi, aby uniemożliwić mu zdobycie broni jądrowej. Stało się to wkrótce po tym, jak Izrael przeprowadził „prewencyjne” naloty na cele w Islamskiej Republice – działania te wywołują obawy przed szerszym konfliktem w bogatym w ropę regionie. W piątek ceny ropy w Londynie wzrosły do najwyższego poziomu od siedmiu miesięcy – 73 dolarów za baryłkę – ponieważ obawy o potencjalny atak zrównoważyły sygnały o globalnej nadpodaży surowca.

W ostatnich dniach Rijad oraz niektórzy inni producenci – w tym Iran – przyspieszyli eksport ropy. Arabia Saudyjska, faktyczny lider Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), tymczasowo zwiększyła podaż w ubiegłym roku w czasie amerykańskich bombardowań irańskich obiektów nuklearnych.