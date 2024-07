Europa stawia na wodór. Wiadomo, gdzie powstanie pierwsza elektrownia wodorowa

Wszyscy stawiają na wodór: i Skandynawowie, i południowcy

Wodór jest gazem, który w niedalekiej przyszłości zastąpi gaz ziemny, dając energię bez szkodliwych emisji. Na świecie trwają już daleko posunięte prace nad technologiami wodorowymi. W Unii przyśpieszyła je poważnie rosyjska wojna i zaprzestanie zakupów gazu ziemnego w Gazpromie.

W listopadzie 2022 r. fińskie spółki, projektowa Flexens Oy Ab i KIP Infra Oy z fińskiego miasta Kokkola (na wybrzeżu Zatoki Botnickiej), podpisały list intencyjny w sprawie dzierżawy gruntów pod budowę fabryki tzw. zielonego wodoru i amoniaku. To inwestycja za około 0,5 mld euro.

Największy dotychczas w Finlandii zakład produkcji zielonego wodoru, Kokkola, będzie ważnym krokiem naprzód dla fińskiego przemysłu wodorowego. Obiekt zaspokoi również część potrzeb energetycznych Unii i zapewni Finlandii samowystarczalną produkcję nawozów. Finowie wspólnie ze Szwedami do 2030 roku zbudują też 1000 km sieci do przesyłu wodoru i otworzą wolny rynek wodoru w Zatoce Botnickiej.

Chorwacja wraz z Włochami i Słowenią planuje produkować do 5000 ton wodoru rocznie. W tym celu powstanie specjalna Dolina Wodorowa, zajmująca się realizacją projektów rozwijających wykorzystanie wodoru na Półwyspie Apenińskim i Bałkańskim.

Półwysep Iberyjski też chce wodoru

W styczniu 2023 r. Włochy i Algieria podpisały porozumienie w sprawie budowy nowego gazociągu, przystosowanego również do transportu wodoru. Gazociąg Galsi będzie przebiegał po dnie Morza Śródziemnego na Sardynię. Jego długość wyniesie 284 km, a maksymalna głębokość umieszczenia rury — 2880 m. Z Sardynii powstanie kolejny gazociąg, który doprowadzi gaz do Piombino na wybrzeżu Półwyspu Apenińskiego w Toskanii. Do 2025 roku Włosi doprowadzą import gazu z Algierii do poziomu 50-70 mld m sześc. rocznie, by tym samym przejąć rolę hubu energetycznego dla Europy kontynentalnej.

Litewskie inwestycje w wodór przekroczą 400 mln euro. Największego zapotrzebowania na to paliwo Litwini spodziewają się w rafinacji ropy naftowej, produkcji nawozów, transporcie oraz produkcji prądu i ciepła.