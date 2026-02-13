Reklama
Znamy wyniki referendum wśród pracowników JSW. Co z przywilejami?

W zakończonym w piątek referendum pracownicy JSW opowiedzieli się za przyjęciem porozumienia zawieszającego ich przywileje. Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki.

Publikacja: 13.02.2026 08:54

Przełom w JSW. Załoga poparła zawieszenie świadczeń

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką decyzję podjęli pracownicy JSW w zakończonym referendum?
  • Jaka jest rola zgody załogi w kontekście stabilizacji sytuacji finansowej spółki?
  • Kiedy odbyło się głosowanie nad projektem porozumienia zawieszającego?
  • Co zakłada uzgodnione porozumienie i jakie są jego cele?
  • Jakie są możliwe konsekwencje w przypadku braku zgody na porozumienie?
  • Jaka decyzja została podjęta w kwestii wynagrodzeń członków zarządu JSW?

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW (na ponad 20 tys.). Na "tak" głosowało 97,24 proc. pracowników, a na "nie" głosowało 2,76 proc. Głosowanie trwało od 12 do 13 lutego w nocy. 

Referendum dot. projektu porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej. Mowa o blisko 3 mld zł.

Co dalej z JSW? 

JSW wskazała, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.

Porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest: ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW. Stwierdzono, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).

W przeddzień głosowania spółka podała, że członkowie zarządu spółki zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń. Wskazała, że MAP jako większościowy akcjonariusz zawnioskuje o zwołanie WZ w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków RN.

Źródło: rp.pl

Węgiel
