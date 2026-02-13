Z tego artykułu się dowiesz: Jaką decyzję podjęli pracownicy JSW w zakończonym referendum?

Jaka jest rola zgody załogi w kontekście stabilizacji sytuacji finansowej spółki?

Kiedy odbyło się głosowanie nad projektem porozumienia zawieszającego?

Co zakłada uzgodnione porozumienie i jakie są jego cele?

Jakie są możliwe konsekwencje w przypadku braku zgody na porozumienie?

Jaka decyzja została podjęta w kwestii wynagrodzeń członków zarządu JSW?

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW (na ponad 20 tys.). Na "tak" głosowało 97,24 proc. pracowników, a na "nie" głosowało 2,76 proc. Głosowanie trwało od 12 do 13 lutego w nocy.

Referendum dot. projektu porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej. Mowa o blisko 3 mld zł.

Co dalej z JSW?

JSW wskazała, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.

Porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest: ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW. Stwierdzono, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).