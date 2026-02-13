Przełom w JSW. Załoga poparła zawieszenie świadczeń
Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW (na ponad 20 tys.). Na "tak" głosowało 97,24 proc. pracowników, a na "nie" głosowało 2,76 proc. Głosowanie trwało od 12 do 13 lutego w nocy.
Referendum dot. projektu porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej. Mowa o blisko 3 mld zł.
JSW wskazała, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.
Porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest: ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW. Stwierdzono, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).
W przeddzień głosowania spółka podała, że członkowie zarządu spółki zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń. Wskazała, że MAP jako większościowy akcjonariusz zawnioskuje o zwołanie WZ w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków RN.
O godzinie 2 nad ranem 12 lutego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęło się referendum w sprawie...
Prezydent Donald Trump nakazał Departamentowi Wojny zakup energii elektrycznej z elektrowni opalanych węglem w r...
Największy producent węgla energetycznego w Polsce wydobył w ubiegłym roku zaledwie 14,9 mln ton surowca. W tym...
JSW uzgodniła z organizacjami związkowymi działającymi w spółce warunki porozumienia zawieszającego oraz porozum...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas