Patrząc na cały rok głównymi czynnikami wpływającymi na poziom produkcji w całym 2025 r. były powyższe zdarzenia oraz siła wyższa ogłoszona 29 stycznia 2025 r. w związku zapaleniem się metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, a także trudniejszy od zakładanych poziom zagrożeń naturalnych, co wpłynęło na mniejsze postępy ścian.

Ceny rosną. Światełko w tunelu dla JSW?

Ceny węgla koksującego w ostatnim kwartale tego roku nadal jeszcze były poniżej 200 dol. za tonę i kształtowała się na poziomie 187,6 dol., ale odnotowano wreszcie wzrost cen surowca względem trzeciego kw. o 2,4 proc., a względem analogicznego okresu w 2024 r. wzrost już o 9,8 proc. W konsekwencji, szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych w czwartym kw. 2025 r. wyniosła 661,66 zł za tonę w porównaniu do trzeciego kw. 2025 r. była wyższa o 1,7 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2024 r. niższa o ok. 11,2 proc. Notowania cen węgla koksującego na początku tego roku wyraźnie podskoczyły zbliżając się do 250 dol. za tonę w efekcie rosnącego znów zapotrzebowania w Chinach oraz powodzi w australijskim Queensland, a to właśnie względem surowca z Australii indeksowany jest surowiec z Polski. Nie jest jednak jasne czy ta tendencja się utrzyma, ale jak szacuje Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, może to chwilowo poprawić nastroje w JSW.

– Widzimy dość nieoczekiwanie, że cena węgla koksującego w ostatnich tygodniach wyraźnie podskoczyła z 200 do 250 dol. za tonę. Być może są to wzrosty krótkoterminowe, jednak będą one miały pozytywny wpływ na wyniki JSW dla końca I kw. i II kw. tego roku – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. Jego zdaniem, jeśli ceny węgla koksowego utrzymają się na poziomie ok. 250 dol. za tonę, to JSW może kwartalnie generować nawet 300-400 mln zł EBITDA.

JSW miała stratę netto po trzech kw. 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości minus 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

Jak alarmował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun bez przyjęcia planu restrukturyzacji spółka może utracić płynność jeszcze w styczniu lub w lutym.

Projekt planu przedstawionego przez spółkę przewiduje całkowite zawieszenie w latach 2025-27 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-28, a także zawieszenie w całości w latach 2026-28 deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.