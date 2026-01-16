Reklama

Jastrzębska Spółka Węglowa w 2025 r. wykonała 97,3 proc. planu wydobycia węgla, wynoszącego 13,37 mln ton. Ostatecznie wydobyto 13,01 mln ton. To i tak znacznie więcej niż w 2024 r., kiedy wydobyto 12,25 mln ton. Spółka z nieśmiałą nadzieją może spoglądać na ceny surowca.

Publikacja: 16.01.2026 22:14

Liczby, które dają nadzieje dla JSW. Widzimy odbicie cen i sprzedaży?

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były wyniki wydobycia węgla dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2025 roku i jak się one kształtują na tle wcześniejszych lat?
  • Na czym polegały wpływające na wydobycie JSW czynniki geologiczne i sytuacje nadzwyczajne w 2025 roku?
  • Jakie były zmiany cen węgla koksującego i jakie to ma znaczenie dla finansów JSW?
  • Jakie są kluczowe aspekty planu restrukturyzacji JSW i jakie są związane z nim kontrowersje?
  • W jaki sposób związki zawodowe i zarząd JSW podchodzą do proponowanych zmian w ramach restrukturyzacji?
  • Jaka jest obecna sytuacja finansowa JSW i jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

Samo wydobycie węgla w czwartym kw. tego roku ogółem wyniosło 3,49 mln ton i było wyższe w porównaniu do trzeciego kw. o ok. 5,2 proc., a w stosunku do czwartego kw. w 2024 r. było wyższe już o ok. 9,2 proc.

Więcej węgla, większa sprzedaż

W ostatnim kw. tego roku wydobycie węgla koksowego wyniosła ok. 3,00 mln ton i było wyższe w porównaniu do wcześniejszego kw. o ok. 4,3 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2024 r. wyższe o ok. 10,7 proc. Wydobycie węgla do celów energetycznych wyniosło ok. 0,49 mln ton i było wyższe w porównaniu do trzeciego kw. w 2025 r. o ok. 11 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2024 r. wyższe o ok. 1 proc. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,77 mln ton i była wyższa w porównaniu do trzeciego kw. 2025 r. o ok. 6,2 proc., a w porównaniu do czwartego kw. 2024 r. wyższa już o ok. 23,6 proc. Sprzedaż kluczowego surowca, a więc węgla koksowego wyniosła ok. 2,61 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kw. 2025 r. o ok. 9,2 proc., a w porównaniu do czwartego kw. 2024 r. wyższa o ok. 4,3 proc.

Wyniki byłyby jeszcze lepsze, a tym samym przybliżające do realizacji zakładanego planu, gdyby nie czynniki geologiczne, wpływające na poziom wydobycia. Były to głównie zdarzenia z poprzednich miesięcy które wpływały na wydobycie pod koniec roku. Mowa o sile wyższej ogłoszonej 16 maja 2025 r. w związku z pożarem endogenicznym w KWK Budryk i koniecznością czasowego otamowania zagrożonego rejonu. Kolejne zdarzenie to ogłoszona siła wyższa w efekcie pożaru endogenicznego w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 18 września 2025 r. W efekcie konieczne było czasowe otamowanie zagrożonego rejonu. Zdarzenie będzie miało również wpływ na zdolności wydobywcze kopalni w  pierwszym kw., 2026 r. Inne wskazane okoliczności to wcześniejsze od zakładanego zakończenie eksploatacji ścian wskutek podjętych działań techniczno-organizacyjnych, czego wynikiem jest zwiększony wolumen produkcji węgla w poprzednich miesiącach oraz zawalenie się zbiornika na węgiel surowy w KWK Budryk z 27 listopada. Skutki tego zdarzenia przełożyły się na utratę wydobytego wolumenu rzędu 200 tys. ton.

Patrząc na cały rok głównymi czynnikami wpływającymi na poziom produkcji w całym 2025 r. były powyższe zdarzenia oraz siła wyższa ogłoszona 29 stycznia 2025 r. w związku zapaleniem się metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, a także trudniejszy od zakładanych poziom zagrożeń naturalnych, co wpłynęło na mniejsze postępy ścian.

Ceny rosną. Światełko w tunelu dla JSW?

Ceny węgla koksującego w ostatnim kwartale tego roku nadal jeszcze były poniżej 200 dol. za tonę i kształtowała się na poziomie 187,6 dol., ale odnotowano wreszcie wzrost cen surowca względem trzeciego kw. o 2,4 proc., a względem analogicznego okresu w 2024 r. wzrost już o 9,8 proc. W konsekwencji, szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych w czwartym kw. 2025 r. wyniosła 661,66 zł za tonę w porównaniu do trzeciego kw. 2025 r. była wyższa o 1,7 proc., a w stosunku do czwartego kw. 2024 r. niższa o ok. 11,2 proc. Notowania cen węgla koksującego na początku tego roku wyraźnie podskoczyły zbliżając się do 250 dol. za tonę w efekcie rosnącego znów zapotrzebowania w Chinach oraz powodzi w australijskim Queensland, a to właśnie względem surowca z Australii indeksowany jest surowiec z Polski. Nie jest jednak jasne czy ta tendencja się utrzyma, ale jak szacuje Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, może to chwilowo poprawić nastroje w JSW.

– Widzimy dość nieoczekiwanie, że cena węgla koksującego w ostatnich tygodniach wyraźnie podskoczyła z 200 do 250 dol. za tonę. Być może są to wzrosty krótkoterminowe, jednak będą one miały pozytywny wpływ na wyniki JSW dla końca I kw. i II kw. tego roku – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. Jego zdaniem, jeśli ceny węgla koksowego utrzymają się na poziomie ok. 250 dol. za tonę, to JSW może kwartalnie generować nawet 300-400 mln zł EBITDA.

JSW miała stratę netto po trzech kw. 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości minus 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

Jak alarmował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun bez przyjęcia planu restrukturyzacji spółka może utracić płynność jeszcze w styczniu lub w lutym.

Projekt planu przedstawionego przez spółkę przewiduje całkowite zawieszenie w latach 2025-27 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-28, a także zawieszenie w całości w latach 2026-28 deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Związki zawodowe nie chcą się na to zgodzić, a przede wszystkim Solidarność. Pozostałe organizacje związkowe są skłonne do ustępstw. Mimo to jednak od grudnia ub. roku postępów nie poczyniono, na 19 stycznia zwołano kolejne rozmowy w Jastrzębiu Zdroju. Poza zarządem spółki, ze związkowcami będzie rozmawiać także wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

W tygodniu poprzedzającym to spotkanie zarząd JSW, odbył się szereg spotkań z pracownikami kopalń należących do spółki. Podczas rozmów Bogusław Oleksy, pełniący obowiązki prezesa zarządu omawiał aktualną sytuację finansową JSW oraz przedstawiał plan restrukturyzacji obejmujący zarówno bieżący rok, jak i kolejne lata funkcjonowania firmy.

