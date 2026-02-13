Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego zarząd i związki zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej nadal negocjują?

Jakie były wyniki referendum wśród pracowników JSW?

Co zawiera projekt porozumienia zawieszającego niektóre świadczenia pracownicze?

Jakie są możliwe konsekwencje braku porozumienia dla spółki JSW?

Jakie są kluczowe postanowienia dotyczące świadczeń pracowniczych w ramach porozumienia?

Jakie znaczenie ma porozumienie zawieszające dla przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

Mimo miażdżącego wyniku referendum wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarząd i związki zawodowe jeszcze nie podpisały ostatecznego porozumienia, mimo że wydawało się to formalnością, bo projekt porozumienia uzgodniono już 6 lutego.

Porozumienia na piśmie nie ma

W zakończonym w piątek 13 lutego referendum pracownicy JSW opowiedzieli się za przyjęciem porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Decyzja ta miała pozwolić na podpisanie porozumienia i uruchomienie działań stabilizujących sytuację spółki. Mimo że wyniki referendum podano rano, to nadal nie ma porozumienia, a z naszych informacji wynika, że negocjacje związków zawodowych z zarządem trwają. – Na razie nie podpisaliśmy porozumienia. Cały czas prowadzimy rozmowy – słyszymy nieoficjalnie.

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW (na ponad 20 tys. zatrudnionych). Na "tak" głosowało 97,24 proc. pracowników, a na "nie" 2,76 proc. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej. Mowa o blisko 3 mld zł.