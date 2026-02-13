Reklama
Mimo poparcia górników, wciąż nie ma porozumienia związków z zarządem JSW

Chociaż przytłaczająca większość pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodziła się w referendum na zawieszenie części świadczeń, zarząd i związki zawodowe nie podpisały jeszcze ostatecznego porozumienia. Z naszych informacji wynika, że rozmowy trwają.

Publikacja: 13.02.2026 13:59

Załoga poparła cięcia, lecz związki nie podpisują. Trwa gra o JSW

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Mimo miażdżącego wyniku referendum wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarząd i związki zawodowe jeszcze nie podpisały ostatecznego porozumienia, mimo że wydawało się to formalnością, bo projekt porozumienia uzgodniono już 6 lutego. 

Porozumienia na piśmie nie ma 

W zakończonym w piątek 13 lutego referendum pracownicy JSW opowiedzieli się za przyjęciem porozumienia zawieszającego część świadczeń pracowniczych. Decyzja ta miała pozwolić na podpisanie porozumienia i uruchomienie działań stabilizujących sytuację spółki. Mimo że wyniki referendum podano rano, to nadal nie ma porozumienia, a z naszych informacji wynika, że negocjacje związków zawodowych z zarządem trwają. – Na razie nie podpisaliśmy porozumienia. Cały czas prowadzimy rozmowy – słyszymy nieoficjalnie.

Udział w głosowaniu wzięło 16 203 pracowników JSW (na ponad 20 tys. zatrudnionych). Na "tak" głosowało 97,24 proc. pracowników, a na "nie" 2,76 proc. Zgoda załogi ma umożliwić pozyskanie przez spółkę koniecznego zewnętrznego finansowania i pozwolić na uniknięcie twardej restrukturyzacji ustawowej. Mowa o blisko 3 mld zł.

JSW wskazała, że uzgodnione w piątek 6 lutego porozumienie zawieszające jest częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie przyszłości spółki wobec trudnych warunków rynkowych.

Co zawiera porozumienie? 

Jak informowała spółka, porozumienie to pakiet uzgodnionych rozwiązań wypracowanych w negocjacjach ze stroną społeczną, których celem jest: ograniczenie skutków kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania JSW.

Przedmiotem głosowania w referendum był projekt porozumienia z 6 lutego, zawieszający stosowanie postanowień niektórych porozumień zbiorowych. Chodzi m.in. o zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Projekt porozumienia zawieszającego wypłatę części nagród zakłada z kolei, że wejdzie ono w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2027 r. 

Surowce Węgiel Firmy Jastrzębska Spółka Węglowa
