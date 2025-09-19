Reklama

Nowa strategia ukraińskiej spółki zakłada staranie się o koncesję na wydobycie węgla w Polsce

Ukraińska Coal Energy, spółka z branży górniczej, notowana na GPW zaktualizowała strategię rozwoju na lata 2025–2027 r. Firma planuje uzyskać koncesję na eksploatację części złoża węgla kamiennego „Bobrek Miechowice” na styku granic Zabrza i Bytomia.

Publikacja: 19.09.2025 17:56

Nowa strategia ukraińskiej spółki zakłada staranie się o koncesję na wydobycie węgla w Polsce

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Szacowane zasoby pokładów, gdzie zamierza rozpocząć wydobycie spółka to 9 mln ton. Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.

W Polsce Coal Energy rozpoczyna procedurę uzyskania koncesji na eksploatację części złoża „Bobrek-Miechowice” na pograniczu Bytomia i Zabrza. Niewykorzystane i nieeksploatowane dotąd pokłady serii 400 szacowane są na ponad 9 mln ton zasobów. W celu wsparcia procesu koncesyjnego, spółka wybierze specjalistycznego doradcę, koordynującego i odpowiedzialnego za proces. W celu złożenia wniosku o koncesję wcześniej firma musi przedstawić raport geologiczny zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), określający sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz teren przemysłowy do udostępnienia zasobów i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania.

W rejonie działalność górniczą prowadzi obecnie Węglokoks Kraj. Kopalnia Bobrek ma zostać zamknięta do końca roku ze względów bezpieczeństwa prowadzenia dalej działalności górniczej. Jednocześnie spółka ma nadal ważny list z firmą Siltech, która prowadzi wydobycie w Zabrzu na ew. przejęcie majątku tej firmy. Technicznie istnieje możliwość dostania się do złóż kopalni Bobrek od strony kopalni Siltechu.

Coal Energy idzie po węgiel także w Rumunii

W Rumunii, gdzie procedura uzyskania koncesji jest szybsza i prostsza, spółka planuje udział w przetargach koncesyjnych organizowanych przez National Regulatory Authority in the Mining, Petroleum and Geological Storage of Carbon Dioxide. Celem firmy jest dostęp do złóż wysokiej jakości węgla antracytowego. W związku z powyższym, prezes spółki spotykał się już z rumuńskim ministrem energii i kierownictwem urzędu regulującego proces uzyskania koncesji. Dodatkowo, na rynku rumuńskim firma celuje również w projekty związane z wydobyciem surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. W tym obszarze władze Coal Energy są w kontakcie z rumuńskim ministerstwem gospodarki. Firma widzi potencjał odzyskiwania metali krytycznych, w szczególności metali ziem rzadkich, w hałdach powydobywczych. Podobne projekty spółka ma przeanalizowane również w Polsce.

– Nasza historia pracy w Ukrainie pozwala nam nie tylko efektywnie prowadzić procesy wydobywcze i uzyskiwać lepszą rentowność. Mamy doświadczenie również w zakresie wydobycia węgla z hałd i teraz zamierzamy sięgnąć po technologie, pozwalające na odzyskiwanie metali krytycznych, w szczególności pierwiastków ziem rzadkich, które znajdują się w hałdach w Polsce oraz Rumunii. W zakresie surowców krytycznych widzimy również potencjał w Ukrainie, gdzie aktualnie poszukujemy partnerów amerykańskich do realizacji wspólnego projektu – zapowiada Wiktor Wiśniowiecki, prezes i założyciel Coal Energy.

Poza projektami wydobywczymi w Polsce, Rumunii i Ukrainie spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie usług górniczych. Ta część biznesu realizowana obecnie w Polsce przynosi firmie zyski od 2023 r.

Pośrednictwo w umowie surowcowej między Kijowem a Waszyngtonem

Coal Energy planuje również założenie spółki zależnej zajmującej się doradztwem dla sektora wydobywczego. Nowy obszar obejmie wycenę aktywów, due diligence i doradztwo transakcyjne. Pierwszy projekt realizowany jest już w USA w segmencie rud polimetalicznych.

– Aktualizacja strategii odzwierciedla nasze ambicje rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zaangażowanie w dywersyfikację działalności. Dzięki pozyskanemu finansowaniu i rozpoczętym projektom, Coal Energy staje się aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej regionu i buduje fundamenty pod nowe źródła przychodów – podkreśla Wiktor Wiśniowiecki.

Spółka zabezpieczyła środki finansowe na realizację procedur koncesyjnych w Polsce i Rumunii oraz prace przygotowawcze związane z projektami wydobycia i rozwoju nowych segmentów działalności.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies Sp. z o.o. świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Strategia na lata 2025-2027 zakłada powrót do wydobycia oraz zaangażowanie w sektor surowców strategicznych dla europejskiej transformacji energetycznej.

Węgiel

Szacowane zasoby pokładów, gdzie zamierza rozpocząć wydobycie spółka to 9 mln ton. Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.

W Polsce Coal Energy rozpoczyna procedurę uzyskania koncesji na eksploatację części złoża „Bobrek-Miechowice” na pograniczu Bytomia i Zabrza. Niewykorzystane i nieeksploatowane dotąd pokłady serii 400 szacowane są na ponad 9 mln ton zasobów. W celu wsparcia procesu koncesyjnego, spółka wybierze specjalistycznego doradcę, koordynującego i odpowiedzialnego za proces. W celu złożenia wniosku o koncesję wcześniej firma musi przedstawić raport geologiczny zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), określający sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz teren przemysłowy do udostępnienia zasobów i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania.

