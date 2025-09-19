Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany ukraińskiej spółki Coal Energy dotyczące uzyskania koncesji w Polsce?

Jakie zasoby zamierza eksploatować Coal Energy w ramach nowej strategii rozwoju?

Na jakie nowe rynki zamierza wejść Coal Energy w celu eksploracji surowców krytycznych?

Jakie projekty w Rumunii planuje realizować Coal Energy w zakresie wydobycia?

W jaki sposób Coal Energy zamierza wspierać proces uzyskania koncesji w Polsce?

Jakie są plany rozwoju Coal Energy w sektorze doradztwa dla wydobycia surowców?

Szacowane zasoby pokładów, gdzie zamierza rozpocząć wydobycie spółka to 9 mln ton. Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.

W Polsce Coal Energy rozpoczyna procedurę uzyskania koncesji na eksploatację części złoża „Bobrek-Miechowice” na pograniczu Bytomia i Zabrza. Niewykorzystane i nieeksploatowane dotąd pokłady serii 400 szacowane są na ponad 9 mln ton zasobów. W celu wsparcia procesu koncesyjnego, spółka wybierze specjalistycznego doradcę, koordynującego i odpowiedzialnego za proces. W celu złożenia wniosku o koncesję wcześniej firma musi przedstawić raport geologiczny zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), określający sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz teren przemysłowy do udostępnienia zasobów i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania.

W rejonie działalność górniczą prowadzi obecnie Węglokoks Kraj. Kopalnia Bobrek ma zostać zamknięta do końca roku ze względów bezpieczeństwa prowadzenia dalej działalności górniczej. Jednocześnie spółka ma nadal ważny list z firmą Siltech, która prowadzi wydobycie w Zabrzu na ew. przejęcie majątku tej firmy. Technicznie istnieje możliwość dostania się do złóż kopalni Bobrek od strony kopalni Siltechu.