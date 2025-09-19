Aktualizacja: 19.09.2025 18:36 Publikacja: 19.09.2025 17:56
Foto: Adobe Stock
Szacowane zasoby pokładów, gdzie zamierza rozpocząć wydobycie spółka to 9 mln ton. Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.
W Polsce Coal Energy rozpoczyna procedurę uzyskania koncesji na eksploatację części złoża „Bobrek-Miechowice” na pograniczu Bytomia i Zabrza. Niewykorzystane i nieeksploatowane dotąd pokłady serii 400 szacowane są na ponad 9 mln ton zasobów. W celu wsparcia procesu koncesyjnego, spółka wybierze specjalistycznego doradcę, koordynującego i odpowiedzialnego za proces. W celu złożenia wniosku o koncesję wcześniej firma musi przedstawić raport geologiczny zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), określający sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz teren przemysłowy do udostępnienia zasobów i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania.
Czytaj więcej
Coal Energy znalazła sposób, aby pozyskać pieniądze na inwestycje w polskie górnictwo. Spółka będ...
W rejonie działalność górniczą prowadzi obecnie Węglokoks Kraj. Kopalnia Bobrek ma zostać zamknięta do końca roku ze względów bezpieczeństwa prowadzenia dalej działalności górniczej. Jednocześnie spółka ma nadal ważny list z firmą Siltech, która prowadzi wydobycie w Zabrzu na ew. przejęcie majątku tej firmy. Technicznie istnieje możliwość dostania się do złóż kopalni Bobrek od strony kopalni Siltechu.
W Rumunii, gdzie procedura uzyskania koncesji jest szybsza i prostsza, spółka planuje udział w przetargach koncesyjnych organizowanych przez National Regulatory Authority in the Mining, Petroleum and Geological Storage of Carbon Dioxide. Celem firmy jest dostęp do złóż wysokiej jakości węgla antracytowego. W związku z powyższym, prezes spółki spotykał się już z rumuńskim ministrem energii i kierownictwem urzędu regulującego proces uzyskania koncesji. Dodatkowo, na rynku rumuńskim firma celuje również w projekty związane z wydobyciem surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. W tym obszarze władze Coal Energy są w kontakcie z rumuńskim ministerstwem gospodarki. Firma widzi potencjał odzyskiwania metali krytycznych, w szczególności metali ziem rzadkich, w hałdach powydobywczych. Podobne projekty spółka ma przeanalizowane również w Polsce.
Czytaj więcej
Przygotowana jeszcze w Ministerstwie Przemysłu, a przejęta przez resort energii nowelizacja ustaw...
– Nasza historia pracy w Ukrainie pozwala nam nie tylko efektywnie prowadzić procesy wydobywcze i uzyskiwać lepszą rentowność. Mamy doświadczenie również w zakresie wydobycia węgla z hałd i teraz zamierzamy sięgnąć po technologie, pozwalające na odzyskiwanie metali krytycznych, w szczególności pierwiastków ziem rzadkich, które znajdują się w hałdach w Polsce oraz Rumunii. W zakresie surowców krytycznych widzimy również potencjał w Ukrainie, gdzie aktualnie poszukujemy partnerów amerykańskich do realizacji wspólnego projektu – zapowiada Wiktor Wiśniowiecki, prezes i założyciel Coal Energy.
Poza projektami wydobywczymi w Polsce, Rumunii i Ukrainie spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie usług górniczych. Ta część biznesu realizowana obecnie w Polsce przynosi firmie zyski od 2023 r.
Coal Energy planuje również założenie spółki zależnej zajmującej się doradztwem dla sektora wydobywczego. Nowy obszar obejmie wycenę aktywów, due diligence i doradztwo transakcyjne. Pierwszy projekt realizowany jest już w USA w segmencie rud polimetalicznych.
– Aktualizacja strategii odzwierciedla nasze ambicje rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zaangażowanie w dywersyfikację działalności. Dzięki pozyskanemu finansowaniu i rozpoczętym projektom, Coal Energy staje się aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej regionu i buduje fundamenty pod nowe źródła przychodów – podkreśla Wiktor Wiśniowiecki.
Spółka zabezpieczyła środki finansowe na realizację procedur koncesyjnych w Polsce i Rumunii oraz prace przygotowawcze związane z projektami wydobycia i rozwoju nowych segmentów działalności.
Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 r. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies Sp. z o.o. świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Strategia na lata 2025-2027 zakłada powrót do wydobycia oraz zaangażowanie w sektor surowców strategicznych dla europejskiej transformacji energetycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szacowane zasoby pokładów, gdzie zamierza rozpocząć wydobycie spółka to 9 mln ton. Coal Energy przygotowuje się również do przetargów koncesyjnych w Rumunii i analizuje możliwość wydobycia surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich z hałd powydobywczych w Polsce i Rumunii. Na rynku ukraińskim spółka planuje pozyskanie partnerów z USA do realizacji wspólnych projektów w obszarze wydobywczym.
W Polsce Coal Energy rozpoczyna procedurę uzyskania koncesji na eksploatację części złoża „Bobrek-Miechowice” na pograniczu Bytomia i Zabrza. Niewykorzystane i nieeksploatowane dotąd pokłady serii 400 szacowane są na ponad 9 mln ton zasobów. W celu wsparcia procesu koncesyjnego, spółka wybierze specjalistycznego doradcę, koordynującego i odpowiedzialnego za proces. W celu złożenia wniosku o koncesję wcześniej firma musi przedstawić raport geologiczny zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), określający sposób udostępnienia i eksploatacji zasobów oraz teren przemysłowy do udostępnienia zasobów i uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość jego wykorzystania.
Coal Energy znalazła sposób, aby pozyskać pieniądze na inwestycje w polskie górnictwo. Spółka będzie mogła wyemi...
Przygotowana jeszcze w Ministerstwie Przemysłu, a przejęta przez resort energii nowelizacja ustawy o funkcjonowa...
Niemcy powinny rozważyć wstrzymanie zamykania pozostałych elektrowni węglowych do czasu, aż nowe elektrownie gaz...
Na rządowych stronach opublikowano najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy górniczej. Nowela określa m.in.,...
Niemiecka agencja energetyczna nie wydała w tym roku żadnych nowych poleceń likwidacji elektrowni na węgiel kami...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas