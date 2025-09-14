Reklama

Zagraniczny kapitał zasili polski węgiel. Coal Energy ma miliony na inwestycje

Coal Energy znalazła sposób, aby pozyskać pieniądze na inwestycje w polskie górnictwo. Spółka będzie mogła wyemitować obligacje.

Publikacja: 14.09.2025 08:57

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Ukraińska Coal Energy, zarejestrowana w Luksemburgu spółka z branży górniczej notowana na GPW, podpisała umowę z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do ABO Securities. Na jej podstawie spółka giełdowa może dokonać emisji obligacji zamiennych na akcje. – Umowa zapewnia finansowanie do łącznej kwoty 14,5 mln zł, co umożliwi rozwój polskich projektów Coal Energy – informuje firma w komunikacie.

Coal Energy pozyskała 14,5 mln zł – nowe inwestycje w polskie górnictwo

Podpisana umowa jest konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w lipcu z ABO Securities. Na jej podstawie inwestor zapewnia spółce finansowanie do łącznej kwoty 14,5 mln zł poprzez objęcie obligacji zamiennych na nowe akcje Emitenta. – Obligacje nie będą oprocentowane, a ich zapadalność wynosi 24 miesiące od dnia emisji danej serii. Zobowiązanie będzie realizowane w transzach – wyjaśnia firma.

Pierwsza transza ma łączną wartość nominalną 2,5 mln zł, a następnie przewidziano do dwunastu kolejnych transz, każda o wartości nominalnej 1 mln zł.

Spółka tłumaczy dalej, że zgodnie z umową Global Tech Opportunities 31 ma możliwość zamiany obligacji na nowe akcje spółki po cenie stanowiącej 94 proc. najniższej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu (VWAP) akcji spółki notowanych na GPW w okresie 10 kolejnych dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających złożenie zawiadomienia o konwersji. Akcje wyemitowane w wyniku zamiany obligacji będą dopuszczone do obrotu giełdowego.

Nowa strategia rozwoju Coal Energy – plany inwestycyjne na Górnym Śląsku

Uruchomienie finansowania jest możliwe dzięki decyzji akcjonariuszy z 5 września, którzy przegłosowali podwyższenie kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także upoważniło zarząd do podjęcia działań związanych z procesem dopuszczenia akcji z potencjalnych nowych emisji. – Walne Zgromadzenie miało na celu udzielenie zgód korporacyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania. Jednak samo w sobie nie udziela finansowania. To jest z kolei przedmiotem umowy inwestycyjnej, którą spółka finalizuje i o której wcześniej informowała. Szczegóły jej dotyczące zostaną przekazane w oddzielnym raporcie bieżącym po podpisaniu umowy. Na tym etapie możemy powiedzieć, że środki z niej pozyskane planujemy przeznaczyć m.in. na finansowanie projektów prowadzonych w Polsce – informowała spółka redakcję „Parkietu” kilka dni temu.

– Pozyskanie finansowania to dla nas przełomowy moment. Bardzo cieszymy się, że zagraniczny inwestor docenił potencjał naszego biznesu. Dzięki uzyskanym środkom będziemy mogli realizować nasze plany związane z rozwojem projektów w Polsce oraz analizą innych przedsięwzięć w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Technologia, którą stosujemy, pozwala na rentowne wydobycie w kopalniach, które wcześniej były uznane za nieopłacalne. Wierzymy, że pozwoli nam to stać się częścią nowej, bardziej zrównoważonej mapy energetycznej regionu. Nasze bardziej szczegółowe plany zostaną przedstawione w ciągu najbliższych tygodni w formie zaktualizowanej strategii rozwoju – zapowiada Wiktor Wiśniowiecki, założyciel i prezes Coal Energy.

Spółka interesuje się projektami w zakresie wydobycia na Górnym Śląsku. Wiosną firma podpisała list intencyjny z kopalnią Siltech w Zabrzu. – Firma rozważa wystąpienie o nową koncesję w perspektywicznych pokładach złóż węgla kamiennego. Szczegóły związane z nowymi projektami zostaną przedstawione w zaktualizowanej strategii rozwoju – wyjaśniają władze w komunikacie.

Ukraińska Coal Energy, zarejestrowana w Luksemburgu spółka z branży górniczej notowana na GPW, podpisała umowę z funduszem Global Tech Opportunities 31, należącym do ABO Securities. Na jej podstawie spółka giełdowa może dokonać emisji obligacji zamiennych na akcje. – Umowa zapewnia finansowanie do łącznej kwoty 14,5 mln zł, co umożliwi rozwój polskich projektów Coal Energy – informuje firma w komunikacie.

Coal Energy pozyskała 14,5 mln zł – nowe inwestycje w polskie górnictwo

