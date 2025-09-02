Aktualizacja: 02.09.2025 23:49 Publikacja: 02.09.2025 10:22
Foto: materiały prasowe JSW
W kopalni Budryk uruchomiono ścianę Bw-1 w pokł. 405/2 , której zasoby wynoszą ponad 1,6 mln ton węgla koksowego. To kolejny dobry sygnał dla JSW. Wydobycie węgla w spółce od początku roku systematycznie rośnie. Mimo to, we wtorek 2 września notowania JSW spadają o blisko 1,5 proc.
Nowa ściana ma 215 m długości oraz 1 800 m wybiegu. Średnia miąższość pokładu wynosi powyżej 3 m, a jej zasoby wnoszą ponad 1,6 mln ton węgla koksowego typu 35.1. Jak podkreśla spółka, w ścianie zastosowano wiele rozwiązań technicznych, które zostały wypracowane w ramach inicjatyw „Efektywnej kopalni”, będącej podstawowym programem Planu Strategicznej Transformacji. Ściana będzie eksploatowana do maja 2027 r.
- Rozpoczęcie eksploatacji ściany Bw-1 w pokł. 405/2 to nie tylko kolejny etap rozwoju kopalni Budryk, ale także ważny krok w kierunku zwiększenia uzysku węgla koksowego, do docelowego poziomu 95 proc. całej produkcji. Uruchomienie ściany zbiega się w czasie z rozpoczętymi próbami ruchowymi kończącej się innej strategicznej inwestycji jaką jest rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbczego, która ma na celu maksymalizację produkcji węgla koksowego - powiedział Adam Rozmus, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Aktualnie w kopalni Budryk eksploatowane są dwie ściany. Roboty przygotowawcze, których celem jest udostępnienie kolejnych frontów wydobywczych prowadzone są w siedmiu przodkach. We wszystkich kopalniach JSW eksploatowanych jest 20 ścian wydobywczych.
W sierpniu JSW informowała, że w okresie styczeń–lipiec 2025 spółka zrealizowała 103,3 proc. założonej produkcji, osiągając 7,43 mln ton. To efekt przyspieszonego uruchamiania nowych ścian wydobywczych, lepszej organizacji pracy i motywacyjnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Planu Strategicznej Transformacji, czyli tzw. planu naprawczego.
W ślad za wyższym wydobyciem idzie większa sprzedaż węgla. W lipcu sprzedano o 2,1 proc. więcej węgla niż planowano. Od początku roku plany przekroczono o 1,4 proc. Lipiec przyniósł też dobre wyniki w produkcji koksu – aż 0,3 mln ton, czyli blisko 19 proc. więcej niż zakładał plan. Choć część wysyłek do Indii została przesunięta w czasie z powodu procedur administracyjnych, JSW podkreśla, że Polska utrzymuje pozycję największego dostawcy koksu na ten rynek, a kontrakty będą realizowane zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie roku.
Źródło: rp.pl
