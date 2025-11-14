Razem z Igorem Sieczinem (prezes Rosnieftu, który według wielu mediów też był agentem sowieckiej bezpieki, do czego jednak nigdy się nie przyznał), Aleksiejem Millerem, równie wiecznym prezesem Gazpromu i byłym podwładnym Putina w leningradzkim ratuszu czy najbliższymi (i objętymi sankcjami) oligarchami – braćmi Arkadijem i Borysem Rottenbergami oraz Giennadijem Timczenką, Tokariew tworzy najbliższy krąg dworu rosyjskiego dyktatora.

Jakie bohaterskie czyny na froncie pracy popełnił prezes Transnieftu? Za rządów Tokariewa Transnieft zbudował Wschodnią Syberię–Ocean Spokojny, Bałtycki System Rurociągowy-2, naftociągi Zapololiarie–Purpe–Samotłor, Kujumba–Tajszet i inne główne rurociągi naftowe. W marcu 2025 r. rząd przedłużył kadencję Tokariewa na stanowisku prezesa Transnieftu o kolejne pięć lat.

W trakcie swojej kadencji na stanowisku prezesa Transnieftu, Tokariew skompletował już pokaźny zestaw odznaczeń: Order Zasługi dla Ojczyzny III i II klasy, Order Przyjaźni II klasy Republiki Kazachstanu oraz tytuł Honorowego Pracownika Przemysłu Rurociągów Naftowych tego kraju. Otrzymał również dwa Ordery Pracy I klasy oraz Order Przyjaźni Wietnamu.

Skandal z brudną ropą w „Przyjaźni” nie zatopił Tokariewa

Tym, o czym Kreml nie wspomina w oficjalnym komunikacie o nowym bohaterze pracy, jest największy w historii blamaż rosyjskiego koncernu, jaki miał miejsce na arenie międzynarodowej w kwietniu 2019 r. Wtedy to do systemu rurociągów „Przyjaźń” na terenie Rosji dostała się zanieczyszczona chlorkami organicznymi ropa. Normy zostały 20-krotnie przekroczone. Brudnej ropy było w rurociągu około 5 mln ton. Ponad 3,5 mln ton wróciło do Rosji.