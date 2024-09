Porównując ceny węgla na przykład w Polskiej Grupie Górniczej z lipca oraz września można zauważyć tendencję wzrostową. Nic w tym dziwnego, zbliżamy się bowiem do sezonu grzewczego, a wraz z nim – intensywniejszych zakupów w tym sektorze. Sprawdzamy aktualne cenniki PGG, PKW oraz Bogdanki.

Ile kosztuje węgiel w PGG?

Polska Grupa Górnicza (PGG) ogłosiła na swojej stronie kilka dni temu promocję na Karolinkę Groszek 5–25 mm i jest to jedyna zniżka aktualnie obowiązująca w cenniku. Można zaoszczędzić 200 zł na tonie przy zakupie co najmniej dwóch ton. Promocja obowiązuje do 30 września 2024 roku.

Pełny cennik sklepu PGG dostępny jest stronie internetowej sprzedawcy. Przykładowo:

za Karolinkę Groszek, o której mowa powyżej, w cenie promocyjnej zapłacić można 1550 zł za tonę;

Pieklorz Groszek 5–25 mm to koszt od 1550 zł za tonę;

Orzech – Jankowice kosztuje od 1500 zł za tonę;

Orzech – Mysłowice-Wesoła to cena od 1570 zł za tonę;

za Kostkę – Marcel trzeba zapłacić od 1350 zł za tonę;

Orzech – Ziemowit Kosztuje od 1250 zł za tonę;

Orzech – Rydułtowy to cena od 1200 zł za tonę.

Cennik Południowego Koncernu Węglowego

W Południowym Koncernie Węglowym cena za kostkę II Sobieski to 1270 zł brutto za tonę, natomiast kostka Sobieski, Janina to 1300 zł. Orzech Sobieski, Janina to koszt 1250 zł brutto za tonę, a orzech Brzeszcze (kl. 29) kosztuje 1290 zł. Jaret Groszek II Sobieski, Janina to cena 1170 zł za tonę, natomiast Groszek Sobieski (kl. 23), Janina (kl. 23) kosztuje 1100 zł. Groszek Brzeszcze (kl. 29) można kupić za 1290 zł brutto za tonę.