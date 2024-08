To realizacja ustawy okołobudżetowej na 2024 r., która przewiduje m.in., że spółki górnicze mogą otrzymać obligacje Skarbu Państwa o wartości do 7 mld zł.

- Minister Finansów wyemitował obligacje skarbowe przeznaczone dla Ministra Przemysłu na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej - poinformował resort finansów. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld zł zostały przekazane 1 sierpnia 2024 r.

To kolejne emisje obligacji na podwyższenie kapitału zakładowego górniczych spółek: 20 maja resort wyemitował obligacje za 2 mld zł dla PGG, a 1 czerwca za kolejny 1 mld zł — dla PGG i Południowego Koncernu Węglowego (dawniej Tauron Wydobycie).

Do 2031 r. łączna pomoc, a więc tzw. redukcja do wydobycia węgla dla polskich kopalń z budżetu państwa wyniesie 28,8 mld zł. Mimo, że środki do polskich kopalń płyną, nadal nie ma zgody Komisji europejskiej na jej udzielenia. Wniosek notyfikacyjny nadal jest rozpatrywany.