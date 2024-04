PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy

Niemcy zamknęły na Wielkanoc 15 elektrowni na węgiel brunatny, aby zbliżyć się do celów w neutralności klimatycznej — powiedział minister gospodarki Robert Habeck. Jego zdaniem elektrownie te nie są „ani konieczne, ani ekonomiczne”. Nadal to jednak węgiel brunatny pozostaje drugim co do wielkości źródłem energii w tym kraju.