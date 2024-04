- W kampanii wyborczej w 2023 r. zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot. Orlen zapłacił blisko pół miliona złotych, by sporządzić raport na temat Sienkiewicza - powiedział w TVN24 minister aktywów państwowych Borys Budka (PO). Do jego słów odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek, który zaapelował, by Budka opublikował raport.