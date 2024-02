Kurczy się czas na pomoc dla kopalń

Górnictwu węgla kamiennego kończy się czas. Obecnemu rządowi pozostały trzy miesiące na zakończenie rozmów z Komisją Europejską dotyczących zgody na pomoc publiczną dla nierentownych kopalń.

W piątek minister przemysłu Marzena Czarnecka zapowiedziała złożenie korekt do poprzedniego wniosku notyfikacyjnego. Mają one zostać przedłożone w Brukseli w marcu i kwietniu. Związane są one m.in. z tym, że poprzedni rząd, zanim dostał zgodę Brukseli, już uruchomił pomoc. Złożony za czasów poprzedniego rządu wniosek – jak się wyraziła minister na konferencji prasowej – zawierał błędy techniczne i nie był możliwy do procedowania.

Wydajność kopalń spada, płace rosną

Minister, która będzie szefować resortowi startującemu z pracami oficjalnie od marca, zapowiedziała jednocześnie, że korekty we wniosku nie będą dotyczyć zapisów ujętych w tzw. umowie społecznej z górnikami. Dotychczasowy harmonogram zamykania kopalń ma zostać utrzymany. W ciągu kolejnych tygodni ma zostać przedstawiony nowy plan wydobycia węgla kamiennego.