Jak informuje nas resort, import węgla kamiennego do Polski za okres od stycznia do lipca 2023 r. wyniósł 12,47 mln ton, z czego węgiel energetyczny na potrzeby grzewcze i energetyczne to ponad 11 mln ton, zaś 52 tys. to węgiel koksujący. O pozostałych rodzajach surowca w ramach importu węgla kamiennego, resort nie poinformował. W całym 2022 r. import ten wyniósł 20,2 mln t. Jednak już takiego lawinowego wzrostu nie będzie, bo spółki energetyczne nie będą dłużej importować surowca w ramach zakupów interwencyjnych, jak to miało miejsce w 2022 r.

Główne kraje pochodzenia importowanego do Polski węgla kamiennego ogółem w okresie styczeń-lipiec 2023 r. to: Australia, Indie, Indonezja, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Mozambik, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone Ameryki, Tanzania, Uzbekistan, Wenezuela, a także kraje UE, w tym m.in. Litwa (tranzyt), Republika Czeska.