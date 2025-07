Produkowany przez Kazatomprom koncentrat tlenku uranu znajduje zastosowanie w przetwarzaniu uranu na paliwo jądrowe. Kazachska spółka działa na podstawie długoterminowych kontraktów, a na wolnym rynku (spotowym) sprzedaje jedynie niewielkie ilości.

Będzie nowa elektrownia atomowa na Słowacji

Słowacja dotąd kupowała uran i paliwo jądrowe w Rosji. Kraj posiada dwie elektrownie jądrowe: w Bohunicach i Mochovcach. Obie łącznie dysponują pięcioma działającymi reaktorami jądrowymi. Wszystkie to produkcja sowiecka i rosyjska (WWER-440), technologia też jest rosyjska. Przed przystąpieniem do Unii w 2004 r. Słowacja zobowiązała się do zamknięcia najbardziej niebezpiecznych reaktorów. W modernizację reszty i poprawę ich bezpieczeństwa rząd zainwestował blisko 200 mln euro.

Ponad połowa produkowanego na Słowacji prądu pochodzi z atomu. Rok temu słowacki rząd zatwierdził plan budowy nowej elektrowni jądrowej w Jaslovskich Bohunicach. Ma powstać do 2040 r. Ma mieć moc do 1200 MW, czyli dwa razy większą niż działająca już siłownia w Mochovcach. Robert Fico opowiadał się za pełnym sfinansowaniem inwestycji przez państwo, co daje pełnię praw właścicielskich Słowacji.

Fico wybiera Amerykanów

Rok temu władze zapewniały, że „z politycznego punktu widzenia” nie potrafią sobie wyobrazić, że „technologia budowy elektrowni pochodziłaby z Federacji Rosyjskiej”. To oznaczałoby wykluczenie Rosatomu z przetargu i odmienne podejście do inwestycji w energetykę jądrową od prezentowanego przez prorosyjski rząd Węgier. Rozbudowę elektrowni Paks finansuje tam Rosatom, co pozbawia samych Węgrów przyszłego wpływu na zarządzanie siłownią i ceny produkowanego tam prądu.

W połowie czerwca Robert Fico zapowiedział budowę nowego bloku w elektrowni atomowej Jaslovske Bohunice. Taką inwestycję mogliby zrealizować Amerykanie, Francuzi lub Południowi Koreańczycy.