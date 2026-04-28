Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, która pozostaje wyjątkowo dynamiczna.

Minister energii o cenach paliw

– W ciągu pierwszych tygodni maja ten program będzie nadal funkcjonował, kolejne decyzje będą podejmowane w sposób elastyczny. Dzisiaj nikt na pewno nie poda konkretnej daty, kiedy ten program zostanie zakończony. Nie dlatego, że nie chce lub się boi, tylko dlatego, że jest to po prostu jedna wielka niewiadoma – wyjaśnił w rozmowie z WNP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Miłosz Motyka.

Jednocześnie podkreślił, że nie zgadza się z opiniami, według których program CPN jest zbyt kosztowny i należy go ograniczyć.

Minister energii przyznał również, że jego resort przygotował propozycje wsparcia dla odbiorców energochłonnych i przedstawi je w najbliższych tygodniach. Ponadto wkrótce rząd przyjąć ma Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) oraz Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Miłosz Motyka zdradził także, że ministerstwo prowadzi rozmowy z czterema potencjalnymi partnerami budowy drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju: ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Korei Południowej oraz Kanady.

– Zwracamy uwagę naszym potencjalnym inwestorom i naszym partnerom na kilka kwestii. Po pierwsze na udział firm polskich w tej inwestycji, jaki mogą zagwarantować oraz na cenę, jaką są w stanie zaoferować. Zwracamy uwagę również na finansowanie i na wzięcie na siebie także części kosztów związanych z budową elektrowni. Więc zakres rozmów jest bardzo szeroki – wyjaśnił minister energii w rozmowie z WNP.

Czytaj więcej: W kieszeniach Polaków zostaje 3 mld zł miesięcznie. Minister zapowiada w WNP kolejne wsparcie