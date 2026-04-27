Złoże znajduje się wewnątrz kaldery dużego krateru wulkanicznego powstałego w wyniku zapadnięcia się komory magmowej. Kaldera McDermitta rozciąga się na około 45 kilometrów z północy na południe i 35 kilometrów ze wschodu na zachód wzdłuż granicy Nevady i Oregonu. Kaldera (wielkie, kotłowate zagłębienie w szczytowej części wulkanu, o średnicy znacznie większej niż krater) może zawierać od 20 do 40 milionów ton litu, co prawdopodobnie czyni ją największym kiedykolwiek odkrytym złożem litu, pisze portal earth.com.

Lit wart 1,5 bln dolarów

Naukowcy uważają, że złoże pod wulkanem może zawierać wystarczającą ilość litu, aby kształtować globalny rynek baterii przez dziesięciolecia. Zasobność złoża determinuje jego wartość. Na podstawie ostatniej średniej ceny kontraktowej węglanu litu w USA, wynoszącej około 37 tys. dolarów za tonę, wartość tego złoża może wynieść prawie 1,5 biliona dolarów.

Co ważne, odkryty surowiec jest łatwo dostępny. Można go wydobywać metodą odkrywkową. W warstwie bogatej w lit w przełęczy Thacker, występuje illit – glina bogata w potas, silnie wiążąca lit. Tworzy ona pasmo o grubości około 30 metrów. Wysokiej jakości warstwa illitu znajduje się blisko powierzchni, co umożliwia wydobycie odkrywkowe. Analizy wskazują, że glina ta może zawierać około 1,3–2,4 proc. litu, czyli około dwa razy więcej niż typowe złoża gliny.

Według Thomasa R. Bensona, geologa z Lithium Americas Corporation, naukowcy zwykle odnotowują w złożach stężenia litu sięgające około 1 proc.

Bez litu nie ma elektryków, smartfonów, laptopów

Dziś lit jest najbardziej znany jako „serce” akumulatora litowo-jonowego – akumulatora, w którym jony litu przemieszczają się między dwiema elektrodami. Akumulatory te zasilają telefony, laptopy, pojazdy elektryczne i akumulatory, które równoważą energię wiatrową i słoneczną w sieci energetycznej. Do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na litu może osiągnąć milion ton rocznie, czyli osiem razy więcej niż wielkość produkcji w 2022 r.

Według raportu energetycznego BP – „Statistical Review of World Energy 2025” – największym dostawcą litu na światowe rynki jest Australia (88 tys. ton w 2024 r.) przed Chile (56,9 tys. t.) i Chinami (41 tys. ton). USA są dotąd zależne od importu. W 2024 r. wyprodukowały 0,9 tys. ton własnego litu. Na początku 2025 r. największe udowodnione zasoby litu posiadało Chile – 33,1 proc. wszystkich. Po odkryciu w USA ten układ się zmieni.