Rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem USA i Izraela na Iran. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.
Ministerstwo Energii podjęło decyzję, że maksymalne ceny benzyny Pb95 i Pb98 nie ulegną w środę zmianie względem wtorku i utrzymają się na poziomie odpowiednio 5,95 zł i 6,54 zł za litr. Olej napędowy zdrożeje z kolei z 6,26 zł do 6,40 zł za litr.
Pod koniec maja rząd postanowił wydłużyć pakiet paliwowy CPN (Ceny Paliw Niżej) do 15 czerwca.
Konflikt na Bliskim Wschodzie ponownie zaczął eskalować w ostatnich dniach, oddalając perspektywę zawarcia porozumienia pokojowego. W weekend armia USA miała przeprowadzić ataki na obiekty wojskowe w Iranie. Jak wynika z komunikatu CENTCOM, było to odpowiedzią na „agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie drona MQ-1, który znajdował się nad wodami międzynarodowymi”. W odwecie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w poniedziałek, 1 czerwca, o ataku na amerykańską bazę sił powietrznych. Do wymiany ciosów między USA a Iranem doszło w czasie, gdy Izrael poszerza operację wojskową w Libanie, co budzi kolejne wątpliwości dotyczące zapowiadanego przez Donalda Trumpa rychłego zakończenia wojny w regionie Zatoki Perskiej.
Ceny ropy wystrzeliły w poniedziałek w związku z tym, że Iran ogłosił zawieszenie rozmów w sprawie rozejmu ze Stanami Zjednoczonymi i zapowiedział całkowitą blokadę cieśniny Ormuz. Ropa gatunku WTI zdrożała po południu o blisko 8 proc. do 92,4 dol. za baryłkę, a cena ropy Brent skoczyła o niemal 7 proc. do 97,2 dol. za baryłkę. Strona irańska ogłosiła, że nie będzie prowadzić rozmów z USA, dopóki Izrael nie wstrzyma ataków w Strefie Gazy i Libanie oraz nie wycofa się z okupowanych obszarów Libanu.
