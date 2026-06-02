Pod koniec maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

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Ministerstwo Energii wycofuje się z zapisów o zdalnym sterowaniu fotowoltaiką

Minister został zapytany w RMF FM o zapisy w rozporządzeniu, zgodnie z którymi dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 0,8 kW miałby zostać wprowadzony obowiązek monitorowania i sterowania mikroinstalacją (przez operatora systemu dystrybucyjnego – PAP). – Czy to znaczy, że jak ja mam na przykład panele fotowoltaiczne, to ktoś będzie monitorować to, ile ja mam tego prądu i tej energii i jeszcze zdalnie będzie mógł wyłączyć? – zapytała prowadząca.

– Nie, tych zapisów nie będzie. Od razu mówię, ani takiej interpretacji, ani takich zapisów związanych z wyłączeniem fotowoltaiki nie będzie. (...) Nie ma też momentu, ani nie ma takiej chwili, w której ktokolwiek by chciał wykorzystać to rozporządzenie do przepchnięcia jakichkolwiek przepisów godzących w interes obywateli – przekazał Motyka.

Zaznaczył, że z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, operatorzy systemu dystrybucyjnego i Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako operator systemu przesyłowego powinni mieć wiedzę na temat mikroinstalacji, ponieważ obecnie z tego źródła pochodzi 18 proc. zainstalowanej mocy w Polsce.

– Ta ingerencja, która zresztą była (...) intencją związaną z bezpieczeństwem tych instalacji i ich wpływu na system, ewentualną jego stabilizację, po stronie spółek, po stronie zajmujących się energetyką firm, była zbyt daleko idąca – przekonywał szef ME.

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Dodał, że projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie „bardzo szerokich, otwartych konsultacji”, które potrwają do 24 czerwca, a „wszystko odbywa się w sposób jawny i transparentny”. Zapewnił też, że „na pewno nie będzie żadnego uderzenia w prosumentów” i nikt nie miał takiej intencji.

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Motyka pytany, czy prosumenci będą zobowiązani do montażu dodatkowych urządzeń pomiarowych, stwierdził, że „o tym będziemy rozmawiali, natomiast nic na koszt dodatkowy obywatela się nie przełoży”.

Ministerstwo Energii w ubiegły piątek zaznaczyło w komunikacie, że projekt rozporządzenia nie ma na celu ograniczenia rozwoju fotowoltaiki lub magazynów energii, a w proponowanych przepisach „nie znajdzie się jakakolwiek ingerencja w instalacje prosumenckie”.

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Zgodnie z treścią projektu, podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu A (obejmujące m.in. przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne), w zależności od mocy zainstalowanej, mają być zobowiązane m.in. do zapewnienia zdolności do monitorowania pracy modułu wytwarzania energii w czasie rzeczywistym w systemach nadzoru i sterowania właściwego operatora systemu elektroenergetycznego.

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Dyrektor do spraw prawnych i regulacji z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki i Magazynów Energii (PSFiME) Dariusz Mańka pytany we wtorek przez PAP Biznes o zapis projektu dotyczący możliwości zdalnej regulacji przez OSD mocy tzw. modułów wytwarzania energii typu A, czyli instalacji o mocy od 0,8 kW do 50 kW, ocenił, że ma to być „głównie bat na prosumentów”.

Podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu A mają – według projektu – być zobowiązane dostosować je do wypełnienia wymagań od 1 stycznia 2028 r.

Jeden z zapisów projektu przewiduje też, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci, właściwy operator systemu elektroenergetycznego ma prawo do czasowego odłączenia modułu wytwarzania energii, m.in. gdy moduł ten nie spełnia wymagań określonych m.in. w warunkach przyłączenia lub gdy jego funkcjonowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy sieci, a operator systemu elektroenergetycznego nie ma możliwości zdalnego wyłączenia modułu wytwarzania energii.