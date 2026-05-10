Tak zwany „Dzień Przeciążenia Ziemi” (zwany też Dniem Długu Ekologicznego, DDE) oblicza corocznie dla poszczególnych krajów organizacja Global Footprint Network. To symboliczna data, w której ludzkość zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu całego roku, co oznacza, że od tego dnia żyjemy na ekologiczny kredyt.

Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi konsumowali zasoby naturalne i emitowali CO2 w takim samym tempie jak w Niemczech, roczne zasoby biologiczne Ziemi (lasy, surowce, woda, paliwa kopalne) zostałyby wyczerpane już w pierwszej części roku.

Za duże wykorzystanie kopalin

Niemcy, według organizacji BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), zużywają zbyt wiele zasobów przede wszystkim z powodu wysokiego wykorzystania kopalnych źródeł energii. Główni konsumenci to energochłonne branże przemysłowe, sektor budowlany, transport drogowy i przemysłowa hodowla zwierząt. Skutki tego rozwoju są już odczuwalne, m.in. w postaci suszy, intensywnych opadów deszczu czy rosnącego upału w miastach.

Konsumpcja na kredyt

– Nasz obecny styl życia i gospodarki nie jest przyszłościowy – powiedział przewodniczący BUND, Olaf Bandt. – Zamiast przejść na energię odnawialną, wciąż stawiamy na węgiel, ropę i gaz – dodał. Tymczasem energia ze słońca i wiatru, pompy ciepła oraz lekkie, małe i oszczędne samochody elektryczne mogłyby zapewnić niezależność, pewność planowania i ochronę klimatu.

W 2025 roku niemiecki „Dzień Przeciążenia Ziemi” przypadał już na 3 maja. Przesunięcie daty w tym roku o tydzień nie jest jednak wynikiem bardziej ekologicznego stylu życia, lecz głównie aktualizacji danych i zmienionych metod obliczeniowych.

Polska jeszcze szybsza niż Niemcy

Ogólnoświatowy DDE przypadnie w tym roku 5 czerwca. Rekordzistą światowym jest Katar, który żyje na kredyt ekologiczny już od 4 lutego. W Europie przoduje Luksemburg (17 lutego), następna w kolejności jest Dania (20 marca), zaś w Polsce DDE przypadł w tym roku na 28 kwietnia.

Biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE razem, DDE był w tym roku 3 maja. Dla porównania: tegoroczny DDE dla USA to 14 marca.

Światowa konsumpcja przekroczyła dostępne zasoby w 1986 r., Dzień Długu Ekologicznego po raz pierwszy ogłoszono 19 grudnia 1987 r. Przedtem Ziemia była w stanie regenerować swoje zasoby.