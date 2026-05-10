Tak zwany „Dzień Przeciążenia Ziemi” (zwany też Dniem Długu Ekologicznego, DDE) oblicza corocznie dla poszczególnych krajów organizacja Global Footprint Network. To symboliczna data, w której ludzkość zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu całego roku, co oznacza, że od tego dnia żyjemy na ekologiczny kredyt.

Reklama Reklama

Czytaj więcej analizy Brexit nie wystarczył. Populizm znów podbija Wielką Brytanię Skrajnie prawicowy Reform UK oraz samozwańczy ekopopuliści pod nazwą Zieloni są wielkimi zwycięzcami wyborów lokalnych na Wyspach.

Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi konsumowali zasoby naturalne i emitowali CO2 w takim samym tempie jak w Niemczech, roczne zasoby biologiczne Ziemi (lasy, surowce, woda, paliwa kopalne) zostałyby wyczerpane już w pierwszej części roku.

Za duże wykorzystanie kopalin

Niemcy, według organizacji BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), zużywają zbyt wiele zasobów przede wszystkim z powodu wysokiego wykorzystania kopalnych źródeł energii. Główni konsumenci to energochłonne branże przemysłowe, sektor budowlany, transport drogowy i przemysłowa hodowla zwierząt. Skutki tego rozwoju są już odczuwalne, m.in. w postaci suszy, intensywnych opadów deszczu czy rosnącego upału w miastach.

Konsumpcja na kredyt

– Nasz obecny styl życia i gospodarki nie jest przyszłościowy – powiedział przewodniczący BUND, Olaf Bandt. – Zamiast przejść na energię odnawialną, wciąż stawiamy na węgiel, ropę i gaz – dodał. Tymczasem energia ze słońca i wiatru, pompy ciepła oraz lekkie, małe i oszczędne samochody elektryczne mogłyby zapewnić niezależność, pewność planowania i ochronę klimatu.

Czytaj więcej OZE Akumulator-gigant zapewni czystą energię Szwajcarom W Szwajcarii realizowany jest przełomowy projekt energetyczny. Ogromny akumulator zdolny do zasilania nawet 210 tysięcy domów na dobę spocznie w do...

W 2025 roku niemiecki „Dzień Przeciążenia Ziemi” przypadał już na 3 maja. Przesunięcie daty w tym roku o tydzień nie jest jednak wynikiem bardziej ekologicznego stylu życia, lecz głównie aktualizacji danych i zmienionych metod obliczeniowych.

Polska jeszcze szybsza niż Niemcy

Ogólnoświatowy DDE przypadnie w tym roku 5 czerwca. Rekordzistą światowym jest Katar, który żyje na kredyt ekologiczny już od 4 lutego. W Europie przoduje Luksemburg (17 lutego), następna w kolejności jest Dania (20 marca), zaś w Polsce DDE przypadł w tym roku na 28 kwietnia.

Biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE razem, DDE był w tym roku 3 maja. Dla porównania: tegoroczny DDE dla USA to 14 marca.

Światowa konsumpcja przekroczyła dostępne zasoby w 1986 r., Dzień Długu Ekologicznego po raz pierwszy ogłoszono 19 grudnia 1987 r. Przedtem Ziemia była w stanie regenerować swoje zasoby.