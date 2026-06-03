Jak przekazało we wtorek wieczorem niezależne Radio Martí, największe manifestacje odbyły się na terenie aglomeracji Hawany, gdzie występują kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu.

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Rozgłośnia odnotowała, że choć większość demonstracji polegała na nocnym skandowaniu antyrządowych okrzyków i uderzaniu w garnki na znak protestu, to w położonym pod Hawaną Guanabacoa manifestanci wyszli na patrolowane przez policję ulice miasta.

Protesty na Kubie po wielogodzinnych blackoutach

Kolejne demonstracje odbyły się we wtorek wieczorem w aglomeracji Hawany w następstwie wyłączeń prądu. Kubański dostawca energii elektrycznej, spółka UNE, przekazała, że niedobór energii jest efektem awarii sieci energetycznej związanej z wyłączeniem bloków w dwóch elektrowniach.

Protesty z powodu trwających kilkanaście godzin przerw w dostawach prądu trwają też w innych miastach, m.in. w prowincji Artemisa na zachodzie kraju, a także w prowincji Holguín na wschodzie.

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Niezadowolenie mieszkańców Holguín spotęgowała opublikowana we wtorek rano przez UNE informacja o ograniczeniu dostaw prądu do trzech godzin dziennie. W komunikacie zamieszczonym w serwisie Telegram państwowa spółka sprecyzowała, że priorytetem w sytuacji kryzysu energetycznego stały się infrastruktura krytyczna oraz hotele.

Na początku stycznia administracja USA odcięła Kubę od dostaw surowców energetycznych, głównie z Wenezueli, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu energetycznego i częstych blackoutów.