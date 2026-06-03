Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W czwartek i piątek (4-5 czerwca) benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 5,94 zł za litr, a olej napędowy 6,40 zł za litr.

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W środę 2 czerwca maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 5,95 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,54 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,40 zł/l.

Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na 4 czerwca 2026 r.:

benzyna Pb95 – 5,94 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,52 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,40 zł za 1 litr

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Ropa znów drożeje

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach rosną trzecią sesję z rzędu. Na rynkach dominuje pesymizm dotyczący rychłego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, ponieważ rozmowy USA z Iranem utknęły w martwym punkcie. Dodatkowo w regionie dochodzi do nowych walk – informują maklerzy.

PAP podaje, że baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec jest na NYMEX w Nowym Jorku wyceniana po 95,07 dol., czyli wyżej o 1,40 proc. W ciągu dwóch poprzednich sesji WTI zdrożała o ponad 7 proc. Ropa Brent na ICE w dostawach na sierpień jest wyceniana po 97,27 dol. za baryłkę, w górę o 1,32 proc.

Na rynkach dominuje pesymizm dotyczący szybkiego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, ponieważ rozmowy USA z Iranem utknęły w martwym punkcie, a dodatkowo w regionie dochodzi do nowych walk.

Prezydent USA Donald Trump przekonuje, że rozmowy USA z Iranem trwają, ale nikt nie wie, do czego doprowadzą. We wtorek prezydent USA zwrócił się też do Irańczyków słowami: „Nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie”. We wtorek irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na temat porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Bliskim Wschodzie, została przerwana kilka dni temu.

Inwestorzy są coraz bardziej zniecierpliwieni i czekają na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Klienci są już zmęczeni – powiedział w Bloomberg TV Daan Struyven, managing director ds. globalnych badań nad rynkami towarowymi w Goldman Sachs.

– Mamy trudne środowisko handlowe, w którym nagłówki poruszają cenami surowców w górę i w dół – dodał. – Pozycjonowanie na rynkach ropy naftowej jest znacznie bardziej ograniczone – podkreślił.

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Opóźnienie w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie budzi poważne obawy, że świat będzie musiał jeszcze intensywniej wykorzystywać zgromadzone zapasy ropy, oczekując na pełne wznowienie dostaw tego surowca z Zatoki Perskiej.

– Różnice pomiędzy USA a Iranem sugerują, że jakiekolwiek porozumienie, które prowadziłoby do normalizacji przepływów surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, jest nadal bardzo odległe – ocenił Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep.

– Ryzyka dla cen ropy pozostają skierowane w górę, zwłaszcza w miarę zbliżania się trzeciego kwartału, który sezonowo jest okresem silniejszego popytu na paliwa – ostrzegł.