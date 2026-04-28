Wstrzymanie dostaw ropy do niemieckiej rafinerii PCK może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego regionu. Prezes PERN – spółki Skarbu Państwa, zarządzającej strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce zapewnia, że nasz kraj może przejąć część dostaw i wesprzeć w ten sposób niemiecki rynek.

Dostawy ropy naftowej do Niemiec zagrożone. Polska może pomóc

Od 1 maja Rosja planuje wstrzymać tranzyt ropy naftowej z Kazachstanu do Niemiec przez północną nitkę rurociągu „Przyjaźń”, przebiegającą przez nasz kraj. Kazachska ropa zaopatruje jedną z największych w Niemczech rafinerii PCK Schwedt w Brandenburgii. Z pomocą niemieckiej rafinerii może przyjść Polska, przejmując część dostaw.

– Było pytanie do PERN-u, czy jesteśmy w stanie obsłużyć wolumen, który może zniknąć z kierunku wschodniego – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes spółki Daniel Świętochowski. – Dzisiaj mogę powiedzieć jasno: jesteśmy gotowi. Możemy te wolumeny przesunąć i pomóc rafinerii PCK, jeżeli zajdzie taka potrzeba – podkreślił w rozmowie z portalem WNP.

W kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Daniel Świętochowski podkreślił znaczenie ruszającego właśnie projektu integracji polskiej infrastruktury z rurociągami NATO, która ma nam zapewnić szybki, alternatywny kanał dostaw paliw w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń militarnych.

Czytaj więcej: Ropa dla Niemiec zagrożona. Polska może uratować dostawy