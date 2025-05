Polsko - francuska współpraca w energetyce to nie tylko atom

W podpisanym traktacie o współpracy między oboma krajami jest mowa o współpracy przy neutralności klimatycznej do 2050 r., współdziałaniu przy rozwoju cywilnej energetyki jądrowej – zarówno przy małych i dużych reaktorach jądrowych, a także przy badaniach geologicznych oraz zrównoważonym wykorzystaniu zasobów mineralnych. Umowa ma charakter ramowy, to znaczy, że zapisy porozumienia można wypełniać treścią, jak np. umowy inwestycyjne.

Neutralność klimatyczna i surowce mineralne w polsko-francuskim traktacie

W rozdziale siódmym poświęconym zrównoważonemu rozwojowi, ochronie środowiska i klimatu, strony porozumienia zobowiązały się do wspierania i wdrażania wielostronnych instrumentów, takich jak Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz tzw. porozumienia paryskiego z grudnia 2015 r., które zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wśród stron jest także Polska. W imieniu polskiego rządu to porozumienia podpisała ówczesna premier Beata Szydło.

„Strony współpracują na rzecz szybkiej globalnej transformacji w kierunku neutralnych klimatycznie gospodarek i społeczeństw, w tempie i zakresie, które odpowiadają celom określonym w artykule 2 ustęp 1 litera a Porozumienia paryskiego. W tym zakresie strony zobowiązują się do przyczynienia się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, w tym celu na 2030 r. i neutralności klimatycznej UE do 2050 r., w sposób zapewniający i zwiększający konkurencyjność europejskiego przemysłu przy jednoczesnym osiągnięciu transformacji społecznej i przemysłowej” – czytamy w treści traktatu polsko - francuskiego.

Co ciekawe ostatni podpunkt tego rozdziału traktuje o surowcach mineralnych. „Strony, świadome znaczenia zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych, zobowiązują się do współpracy w zakresie prowadzenia badań geologicznych oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych” – czytamy. Wcześniej o takiej współpracy nie mówiono, a i firmy polskie czy francuskie nie szukają w Polsce czy we Francji takich minerałów.

Współpraca przy rozwijaniu energetyki jądrowej

W rozdziale dziewiątym porozumienia „Energetyka i cywilna współpraca jądrowa” mowa o najważniejszym elemencie traktatu z punktu widzenia energetyki, a więc rozwoju energetyki jądrowej. W traktacie czytamy, że cele transformacji ekologicznej, obniżenie emisyjności gospodarek i przemysłów, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej oraz ewolucja rynków energii wymagają nowego podejścia w dziedzinie energetyki. Chodzić ma o przyspieszenie zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, zwiększania zdolności produkcyjnych energii zero lub niskoemisyjnej w Europie i dywersyfikację źródła dostaw w celu wzmocnienia suwerenności energetycznej.