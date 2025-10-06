Ankara i Waszyngton negocjują partnerstwo przy przygotowaniu do eksploatacji dużych złóż metali ziem rzadkich, niedawno odkrytych w regionie Beylikova w Anatolii Centralnej, donosi Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Reklama Reklama

Turcja z USA, Kanadą, Szwajcarią, Australią, ale nie Rosją

Ankara zdecydowała się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi po tym, jak prezydenci Recep Tayyip Erdoğan i Donald Trump zgodzili się na pogłębienie współpracy w dziedzinie energetyki i obronności podczas wrześniowego spotkania w Białym Domu.

Oprócz Stanów Zjednoczonych, Turcja prowadzi rozmowy z Kanadą i Szwajcarią na temat potencjalnej współpracy, w tym przygotowania studium wykonalności niezbędnego do rozpoczęcia projektu. Planuje również uzyskanie certyfikatu w Australii, który określiłby minimalne standardy dla firm w zakresie publicznego raportowania wyników poszukiwań i umożliwiłby ujawnienie wielkości złoża potencjalnym inwestorom.

Wcześniej Turcja prowadziła rozmowy z Rosją na temat pomocy w zagospodarowaniu tego złoża, ale według źródeł Bloomberga rozmowy te zakończyły się fiaskiem. Rosjanie nie mają ani doświadczenia, ani technologii w zagospodarowaniu takich złóż.