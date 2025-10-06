Aktualizacja: 07.10.2025 08:07 Publikacja: 06.10.2025 13:49
Foto: Bloomberg
Dochody budżetu Rosji z ropy i gazu we wrześniu 2025 r. spadły o 24,5 proc. rok do roku, wynosząc 582,5 mld rubli, w porównaniu z 771,9 mld rubli we wrześniu 2024 r., podała za rosyjskim ministerstwem finansów gazeta „Wiedomosti”. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku ropa i gaz przyniosły Kremlowi o 20,6 proc. mniej rok do roku, zamiast 8,327 bln rubli, dochody wyniosły 6,609 bln rubli (290 mld zł).
Również na październik Kreml przewiduje dalszy spadek wpływów z surowców. Przewidywana wielkość dodatkowych dochodów budżetu z ropy i gazu będzie ujemna i wyniesie minus 26,9 mld rubli (1,1 mld zł). Wskaźnik znacząco spadł w ujęciu rok do roku – w październiku 2024 r. Do wojennej kasy Kremla wpadło 100,4 mld rubli (dziś to 4,41 mld zł).
W budżecie Rosji na 2025 r. udział dochodów z węglowodorów zaplanowano na 27,1 proc., w przyszłym roku zmniejszy się on do 22 proc., ogłosił we wrześniu minister finansów Anton Siłuanow. Zapowiedział dalsze zmniejszenie zależności budżetu od dochodów z ropy naftowej i gazu: „Mówimy o zwiększeniu elastyczności budżetu, który będzie reagował na wszelkie ograniczenia, z jakimi się borykamy”.
Czytaj więcej
Do Rosji wraca opricznina – rządy terroru wprowadzone przez Iwana Groźnego, a kontynuowane przez...
Czym reżim miałby zastąpić pieniądze ze sprzedaży surowców energetycznych? Tego rosyjscy urzędnicy narodowi nie wyjaśniają. O zmniejszeniu zależności od eksportu surowców mówi się w Rosji od 35 lat, ale do wojny Putina nic takiego nie nastąpiło. Dopiero sankcje Zachodu dały tu wymierne efekty, choć akurat w czasie rozpętanej wojny, reżimowi zależy na wzroście dopływu walut, w sytuacji utraty dostępu do 300 mld dol. zamrożonych przez Zachód aktywów Banku Rosji.
Z powodu załamania się dochodów z ropy i gazu w porównaniu z planem, deficyt budżetu Rosji, który finansuje wojnę Putina, wzrośnie w tym roku do 5,74 bln rubli (250 mld zł). W tej sytuacji reżim drenuje gospodarkę podatkami. Podatek od wydobycia kopalin osiągnął we wrześniu 677,2 mld rubli dzięki wzrostowi stawki. Podniesienie ceł eksportowych na gaz dało 1,5-krotny wzrost wrześniowych wpływów, choć ze względu na utratę przez Gazprom najbardziej zyskownych rynków, są one tak małe, że władze nie podają konkretnych liczb.
Czytaj więcej
Sankcje na Rosnieft i Gazprom Nieft, banki i rosyjskie giełdy kryptowalut. Na firmy z krajów, któ...
Rosyjscy ekonomiści nie ośmielają się krytykować wydatków budżetu i jego struktury. Oficjalnie mówią, że obecna sytuacja stwarza „umiarkowane ryzyko” dla Funduszu Narodowego Dobrobytu (to z niego finansowana jest wojna Putina) i systemu budżetowego. W nim na wojnę idzie w tym roku co najmniej 10 razy tyle pieniędzy, ile dostały system opieki zdrowotnej Rosji i edukacja. Do tego ponad 40 proc. wydatków budżetowych Kremla jest utajnionych, więc dane podawane przez władze w rzeczywistości mogą być jeszcze gorsze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dochody budżetu Rosji z ropy i gazu we wrześniu 2025 r. spadły o 24,5 proc. rok do roku, wynosząc 582,5 mld rubli, w porównaniu z 771,9 mld rubli we wrześniu 2024 r., podała za rosyjskim ministerstwem finansów gazeta „Wiedomosti”. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku ropa i gaz przyniosły Kremlowi o 20,6 proc. mniej rok do roku, zamiast 8,327 bln rubli, dochody wyniosły 6,609 bln rubli (290 mld zł).
Turcja zdecydowała się eksploatować swoje metale ziem rzadkich wspólnie z Zachodem, a nie z Rosją i Chinami. Ank...
Chociaż Biały Dom nałożył embargo na zakup niklu z Rosji, import do Stanów Zjednoczonych trwa w najlepsze. Dosta...
Kreml zakazał publikacji map i wykresów zawierających dane o złożach mineralnych Rosji. Powód? Takie mapy zagraż...
Nowelizacja podatku od wydobycia niektórych kopalin w obecnym kształcie to zdecydowanie za mało, aby w Polsce is...
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, przedłużającą o rok świadczenia tzw. usługi biletowej d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas