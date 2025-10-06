Reklama

Ropa i gaz już nie wystarczają na rosyjską wojnę

Rosyjski reżim zarabia coraz mniej na sprzedaży ropy i gazu. Oficjalnie od początku roku dostał o jedną piątą mniej pieniędzy niż rok wcześniej. We wrześniu wpływy było już o jedną czwartą mniejsze. W rzeczywistości może być jeszcze gorzej.

Publikacja: 06.10.2025 13:49

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Dochody budżetu Rosji z ropy i gazu we wrześniu 2025 r. spadły o 24,5 proc. rok do roku, wynosząc 582,5 mld rubli, w porównaniu z 771,9 mld rubli we wrześniu 2024 r., podała za rosyjskim ministerstwem finansów gazeta „Wiedomosti”. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku ropa i gaz przyniosły Kremlowi o 20,6 proc. mniej rok do roku, zamiast 8,327 bln rubli, dochody wyniosły 6,609 bln rubli (290 mld zł).

Czym zastąpić eksport surowców z Rosji?

Również na październik Kreml przewiduje dalszy spadek wpływów z surowców. Przewidywana wielkość dodatkowych dochodów budżetu z ropy i gazu będzie ujemna i wyniesie minus 26,9 mld rubli (1,1 mld zł). Wskaźnik znacząco spadł w ujęciu rok do roku – w październiku 2024 r. Do wojennej kasy Kremla wpadło 100,4 mld rubli (dziś to 4,41 mld zł).

W budżecie Rosji na 2025 r. udział dochodów z węglowodorów zaplanowano na 27,1 proc., w przyszłym roku zmniejszy się on do 22 proc., ogłosił we wrześniu minister finansów Anton Siłuanow. Zapowiedział dalsze zmniejszenie zależności budżetu od dochodów z ropy naftowej i gazu: „Mówimy o zwiększeniu elastyczności budżetu, który będzie reagował na wszelkie ograniczenia, z jakimi się borykamy”.

Czym reżim miałby zastąpić pieniądze ze sprzedaży surowców energetycznych? Tego rosyjscy urzędnicy narodowi nie wyjaśniają. O zmniejszeniu zależności od eksportu surowców mówi się w Rosji od 35 lat, ale do wojny Putina nic takiego nie nastąpiło. Dopiero sankcje Zachodu dały tu wymierne efekty, choć akurat w czasie rozpętanej wojny, reżimowi zależy na wzroście dopływu walut, w sytuacji utraty dostępu do 300 mld dol. zamrożonych przez Zachód aktywów Banku Rosji.

Deficyt budżetu Rosji rośnie, podatki też

Z powodu załamania się dochodów z ropy i gazu w porównaniu z planem, deficyt budżetu Rosji, który finansuje wojnę Putina, wzrośnie w tym roku do 5,74 bln rubli (250 mld zł). W tej sytuacji reżim drenuje gospodarkę podatkami. Podatek od wydobycia kopalin osiągnął we wrześniu 677,2 mld rubli dzięki wzrostowi stawki. Podniesienie ceł eksportowych na gaz dało 1,5-krotny wzrost wrześniowych wpływów, choć ze względu na utratę przez Gazprom najbardziej zyskownych rynków, są one tak małe, że władze nie podają konkretnych liczb.

Rosyjscy ekonomiści nie ośmielają się krytykować wydatków budżetu i jego struktury. Oficjalnie mówią, że obecna sytuacja stwarza „umiarkowane ryzyko” dla Funduszu Narodowego Dobrobytu (to z niego finansowana jest wojna Putina) i systemu budżetowego. W nim na wojnę idzie w tym roku co najmniej 10 razy tyle pieniędzy, ile dostały system opieki zdrowotnej Rosji i edukacja. Do tego ponad 40 proc. wydatków budżetowych Kremla jest utajnionych, więc dane podawane przez władze w rzeczywistości mogą być jeszcze gorsze.

Źródło: rp.pl

Budżet Państwa deficyt budżetowy budżet Rosji wydatki

