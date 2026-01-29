Z tego artykułu się dowiesz: Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby transakcja sprzedaży aktywów Łukoilu doszła do skutku?

Dlaczego sprzedaż aktywów Łukoilu nie obejmuje jego zasobów w Kazachstanie?

Jakie są opinie ekspertów na temat rzeczywistego nabywcy aktywów Łukoilu?

Na jakiej podstawie Carlyle jest uważany za głównego kandydata do przejęcia aktywów Łukoilu?

„Planowana sprzedaż, ogłoszona przez obie firmy w czwartek 29 stycznia, następuje w momencie, gdy negocjatorzy ukraińscy, amerykańscy i rosyjscy rozmawiają o porozumieniu w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i oznaczałaby, jak na razie, koniec starań Łukoilu o zostanie globalnym graczem (na energetycznym rynku – red.)” – podkreśla agencja Reutera.

Aktywa Łukoilu w Kazachstanie wyłączone z umowy

„Podejście Carlyle’a do Lukoil International będzie polegało na zapewnieniu ciągłości operacyjnej, zachowaniu miejsc pracy, stabilizacji bazy aktywów oraz wspieraniu bezpiecznej i niezawodnej wydajności całego portfela poprzez zapewnienie dedykowanego nadzoru i międzynarodowych możliwości operacyjnych” – oświadczył Carlyle w komunikacie z 29 stycznia. Firma podkreśliła, że umowa z Rosjanami jest uzależniona od przeprowadzenia due diligence (szczegółowa analiza firmy w celu jej wyceny przez inwestora) i uzyskania zgód regulacyjnych.

Z kolei Łukoil w komunikacie poinformował, że podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Lukoil International GmbH, będącej właścicielem zagranicznych aktywów grupy, z amerykańską firmą inwestycyjną Carlyle. „Transakcja nie obejmuje aktywów w Kazachstanie, które pozostaną własnością grupy i będą nadal eksploatowane na podstawie stosownej licencji” – czytamy. W Kazachstanie Rosjanie mają udziały w operatorze największego w kraju złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – Tengiz, a także w Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), które przesyła na eksport 80 proc. kazachstańskiej ropy naftowej.