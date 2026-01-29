Reklama

Nowy chętny na aktywa Łukoilu. To bogaty amerykański fundusz. Kto za nim stoi?

Rosyjski Łukoil, objęty sankcjami USA, podpisał umowę sprzedaży aktywów z amerykańską firmą inwestycyjną Carlyle. Umowa czeka na zgodę Białego Domu. Zdaniem rosyjskich ekspertów, Carlyle nie będzie ostatecznym właścicielem i szybko odsprzeda aktywu temu, kto je naprawdę chce przejąć.

Publikacja: 29.01.2026 12:42

Foto: Photo by NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby transakcja sprzedaży aktywów Łukoilu doszła do skutku?
  • Dlaczego sprzedaż aktywów Łukoilu nie obejmuje jego zasobów w Kazachstanie?
  • Jakie są opinie ekspertów na temat rzeczywistego nabywcy aktywów Łukoilu?
  • Na jakiej podstawie Carlyle jest uważany za głównego kandydata do przejęcia aktywów Łukoilu?

„Planowana sprzedaż, ogłoszona przez obie firmy w czwartek 29 stycznia, następuje w momencie, gdy negocjatorzy ukraińscy, amerykańscy i rosyjscy rozmawiają o porozumieniu w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i oznaczałaby, jak na razie, koniec starań Łukoilu o zostanie globalnym graczem (na energetycznym rynku – red.)” – podkreśla agencja Reutera.

Aktywa Łukoilu w Kazachstanie wyłączone z umowy

„Podejście Carlyle’a do Lukoil International będzie polegało na zapewnieniu ciągłości operacyjnej, zachowaniu miejsc pracy, stabilizacji bazy aktywów oraz wspieraniu bezpiecznej i niezawodnej wydajności całego portfela poprzez zapewnienie dedykowanego nadzoru i międzynarodowych możliwości operacyjnych” – oświadczył Carlyle w komunikacie z 29 stycznia. Firma podkreśliła, że umowa z Rosjanami jest uzależniona od przeprowadzenia due diligence (szczegółowa analiza firmy w celu jej wyceny przez inwestora) i uzyskania zgód regulacyjnych.

Z kolei Łukoil w komunikacie poinformował, że podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Lukoil International GmbH, będącej właścicielem zagranicznych aktywów grupy, z amerykańską firmą inwestycyjną Carlyle. „Transakcja nie obejmuje aktywów w Kazachstanie, które pozostaną własnością grupy i będą nadal eksploatowane na podstawie stosownej licencji” – czytamy. W Kazachstanie Rosjanie mają udziały w operatorze największego w kraju złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – Tengiz, a także w Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), które przesyła na eksport 80 proc. kazachstańskiej ropy naftowej.

Reuters przypomina, że Kazachstan poinformował w środę 28 stycznia, że złożył formalną ofertę władzom USA na zakup udziałów Łukoilu we wszystkich projektach energetycznych na terenie Kazachstanu. Departament Skarbu USA wykluczył już CPC, złoże Tengiz i złoże kondensatu gazowego Karaczaganak z listy aktywów Łukoilu podlegających obowiązkowej sprzedaży.

Jaka cena za aktywa Łukoilu?

Łukoil wyjaśnił, że umowa z Carlyle nie została zawarta na wyłączność i jest uzależniona od spełnienia warunków, w tym od uzyskania zgody Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA. Łukoil stwierdził, że kontynuuje rozmowy z innymi potencjalnymi nabywcami. Carlyle na ten temat milczy.

Ani Łukoil, ani Carlyle nie podały też ceny kupna/sprzedaży aktywów. Reuters informuje, że wartość księgowa aktywów Lukoil International na koniec 2023 r. wynosiła 19,14 mld euro, a aktywa trwałe to 16,33 mld euro, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki. Łukoil ma 2 proc. udziału w globalnym torcie wydobycia ropy, z czego 0,5 proc. przypada na aktywa zagraniczne.

Aktywa te obejmują rafinerie w Bułgarii i Rumunii, 45 proc. udziałów w rafineriach w Holandii, ponad 2000 stacji benzynowych, zakłady produkcji smarów oraz projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku i innych krajach. Według raportu Łukoilu, międzynarodowe projekty wydobywcze ropy naftowej, z wyłączeniem irackiego złoża Zachodnia Kurna 2, stanowiły 5 proc., czyli 4,02 mln ton, w 2024 r. Projekty międzynarodowe odpowiadały za 47 proc., czyli 16,12 mld m3 wydobytego przez Łukoil gazu.

W październiku 2025 r. sankcje USA wobec Rosji zostały rozszerzone na prywatny Łukoil i państwowy Rosnieft. Negocjacje zintensyfikowały się w ostatnich tygodniach, a wysłannicy Donalda Trumpa wielokrotnie podkreślali, że Waszyngton mógłby pomóc w zniesieniu zachodnich sankcji i reintegracji Rosji z globalną gospodarką, w tym poprzez inwestycje w Rosji, gdyby osiągnięto porozumienie.

Co wiadomo o Carlyle?

Obecna licencja OFAC na sprzedaż jest ważna do 28 lutego 2026 r. Pod koniec października Łukoil ogłosił, że przyjął ofertę tradera Gunvor (założonego przez Giennadija Timczenkę objętego sankcjami bliskiego oligarchę Putina). Departament Skarbu USA nie zatwierdził transakcji, oskarżając tradera o powiązania z Rosją.

Potem różne źródła podały, że co najmniej kilkunastu potencjalnych nabywców wyraziło zainteresowanie aktywami rosyjskiego koncernu. W tym oprócz Carlyle, amerykańskie giganty naftowe Exxon Mobil i Chevron, konglomerat IHC z Abu Zabi oraz saudyjska firma Midad Energy.

Carlyle ma w opinii analityków rynkowych największe szanse na dostanie zgody Białego Domu. Agencja Reutera umieściła Carlyle wśród głównych kandydatów do przejęcia zagranicznych aktywów Łukoilu po fiasku transakcji z Gunvorem.

Carlyle Group to jedna z największych globalnych firm inwestycyjnych, zarządzająca aktywami o wartości 474 mld dol. w trzech segmentach biznesowych i 660 funduszach inwestycyjnych. Założona w 1987 r. w Waszyngtonie, firma koncentruje 82 proc. swoich aktywów w obu Amerykach, 13 proc. w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a 5 proc. w regionie Azji i Pacyfiku. Dyrektorem ds. strategii energetycznej jest Jeff Currie, który przez wiele lat był dyrektorem ds. analiz surowcowych w Goldman Sachs. Często występuje w Bloomberg TV, a jego analizy i wyważone opinie cieszą się poważaniem. 

Rosjanie ostrzegają: za Carlyle stoi ktoś jeszcze

Zdaniem rosyjskich analityków, fakt, że Carlyle jest firmą amerykańską, znacznie zwiększa szanse na zatwierdzenie transakcji przez OFAC. Igor Juszkow, ekspert z Uniwersytetu Finansowego w Moskwie zauważa w rozmowie z gazetą „Kommiersant”, że Carlyle z pewnością nie będzie ostatecznym właścicielem i następnie odsprzeda aktywa Łukoilu. Komu? Tego nie wiadomo. Dyskonto w transakcji z Carlyle będzie znaczące, ale nie tak duże, jak mogłoby być bezpośrednio po fiasku transakcji z Gunvorem – twierdzi Juszkow.

Dmitrij Kasatkin, partner w Kasatkin Consulting, zauważa, że dla Łukoilu korzyścią z transakcji nie jest maksymalizacja ceny, ale zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

– W obecnym otoczeniu geopolitycznym aktywa zagraniczne wymagają znacznych kosztów, a ich monetyzacja, nawet z dyskontem, może być uzasadniona. Prawdopodobieństwo zatwierdzenia transakcji z Carlyle przez OFAC nie jest więc małe – dodaje Kasatkin.

Według Igora Juszkowa aktywa Łukoilu w Kazachstanie mogą ostatecznie zostać przejęte przez lokalnych partnerów koncernu naftowego w tych projektach, takich jak Chevron. Złoże Zachodnia Kurna 2, gdzie Irak zmienia operatora, prawdopodobnie zostanie wyłączone z transakcji Carlyle. Juszkow kontynuuje, że biorąc pod uwagę sprzedaż tych zagranicznych aktywów, wartość transakcji nie będzie tak duża, jak oczekiwano, co prawdopodobnie ułatwi ten proces. 

Źródło: rp.pl

