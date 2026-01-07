Propozycja koncernu naftowego Chevron i funduszu private equity Quantum Capital Group dotyczy wszystkich międzynarodowych aktywów Łukoilu, w tym zakładów produkcyjnych, rafinerii, magazynów paliw i ponad 2000 stacji benzynowych w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, dowiedział się Financial Times (FT). Wartość całego portfela wynosi 22 mld dolarów. Nie wiadomo, ile zaproponowały Chevron i Quantum.

Biały Dom już się zgodził

Fundusz Quantum specjalizuje się w działalności w sektorze energetycznym. Został założony w 1998 roku. przez teksańskiego barona naftowego Willa VanLo, który do dziś pełni funkcję prezesa. Chevron jest drugim co do wielkości aktywów po Exxon Mobil amerykańskim koncernem energetycznym.

Jak ustalił FT, przedstawiciele Quantum skontaktowali się już z administracją prezydencką. Przedstawili umowę jako szansę na wzmocnienie pozycji USA na rynku strategicznie ważnych aktywów energetycznych. Takie podejście powinno spodobać się Trumpowi, który porywając dyktatora Wenezueli pod pretekstem walki z terroryzmem narkotykowym, nie negował, że ta operacja wzmocni pozycję USA na globalnym rynku ropy naftowej.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu z zadowoleniem przyjął propozycję Quantum i Chevron. „Dążymy do sprzedaży (aktywów Łukoilu – red.), w ramach której własność tych aktywów zostałaby raz na zawsze przeniesiona na amerykańskiego właściciela i zarządcę” – powiedział FT urzędnik w odpowiedzi na prośbę o komentarz do propozycji firm. „Nie chcemy, aby aktywa zostały wykupione i natychmiast odsprzedane, więc jest to bardzo atrakcyjna opcja”.

Co w portfelu ma Łukoil

Największym zagranicznym aktywem Łukoilu jest 75 proc. udziałów w złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, jednym z największych złóż ropy naftowej na świecie. Ponadto Łukoil posiada 60 proc. udziałów w zagospodarowaniu tzw. bloku 10 w Iraku, obejmującego złoże Eridu na zachód od Basry.