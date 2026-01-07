Aktualizacja: 07.01.2026 20:48 Publikacja: 07.01.2026 18:04
Propozycja koncernu naftowego Chevron i funduszu private equity Quantum Capital Group dotyczy wszystkich międzynarodowych aktywów Łukoilu, w tym zakładów produkcyjnych, rafinerii, magazynów paliw i ponad 2000 stacji benzynowych w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, dowiedział się Financial Times (FT). Wartość całego portfela wynosi 22 mld dolarów. Nie wiadomo, ile zaproponowały Chevron i Quantum.
Fundusz Quantum specjalizuje się w działalności w sektorze energetycznym. Został założony w 1998 roku. przez teksańskiego barona naftowego Willa VanLo, który do dziś pełni funkcję prezesa. Chevron jest drugim co do wielkości aktywów po Exxon Mobil amerykańskim koncernem energetycznym.
Jak ustalił FT, przedstawiciele Quantum skontaktowali się już z administracją prezydencką. Przedstawili umowę jako szansę na wzmocnienie pozycji USA na rynku strategicznie ważnych aktywów energetycznych. Takie podejście powinno spodobać się Trumpowi, który porywając dyktatora Wenezueli pod pretekstem walki z terroryzmem narkotykowym, nie negował, że ta operacja wzmocni pozycję USA na globalnym rynku ropy naftowej.
Wysoki rangą urzędnik Białego Domu z zadowoleniem przyjął propozycję Quantum i Chevron. „Dążymy do sprzedaży (aktywów Łukoilu – red.), w ramach której własność tych aktywów zostałaby raz na zawsze przeniesiona na amerykańskiego właściciela i zarządcę” – powiedział FT urzędnik w odpowiedzi na prośbę o komentarz do propozycji firm. „Nie chcemy, aby aktywa zostały wykupione i natychmiast odsprzedane, więc jest to bardzo atrakcyjna opcja”.
Największym zagranicznym aktywem Łukoilu jest 75 proc. udziałów w złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, jednym z największych złóż ropy naftowej na świecie. Ponadto Łukoil posiada 60 proc. udziałów w zagospodarowaniu tzw. bloku 10 w Iraku, obejmującego złoże Eridu na zachód od Basry.
W Egipcie spółka posiada 50 proc. udziałów w złożach West Esh El Mallaha i WEEM Extension, wspólnie z egipską spółką Tharwa Petroleum. Łukoil posiada również 24 proc. udziałów w koncesji Meleiha, a pozostałe 76 proc. należy do włoskiej spółki Eni. Tutaj na razie nie ma sygnałów o zainteresowaniu.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Łukoil posiada 10 proc. udziałów w koncesji gazowej Ghasha, jednym z największych projektów gazowych w Abu Zabi, obsługiwanym przez państwową spółkę naftowo-gazową ADNOC.
Łukoil ma udziały w dużych kazachskich projektach naftowo-gazowych obsługiwanych przez zachodnie spółki naftowe: 13,5 proc. w złożu Kaszagan i 5 proc. w złożu Tengiz. Rosjanie mają też 12,5 proc. udziałów w Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), które eksportuje ropę naftową z Kazachstanu do terminali nad Morzem Czarnym.
