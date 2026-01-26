Łukoil po prośbie na Kremlu. Stracił połowę zysku

Aktualizacja: 26.01.2026 22:11 Publikacja: 26.01.2026 20:47
Foto: Bloomberg
Łukoil, objęty sankcjami USA, wystąpił do ministerstwa energii o ulgi podatkowe, aby móc otrzymywać płatności z budżetu federalnego, dowiedziała się gazeta „Izwiestia", powołując się na list wysłany na Kreml przez koncern.
Według gazety, Łukoil wnioskuje o zmianę formuły tzw. mechanizmu amortyzacyjnego, wprowadzonego w 2018 roku w celu stabilizacji cen benzyny. Obecnie państwo wypłaca spółkom naftowym rekompensaty z budżetu państwa w ramach tego mechanizmu w sytuacji, jeżeli ceny paliw na rosyjskim rynku wewnętrznym utrzymują się poniżej cen światowych. W przeciwnym razie firmy są obciążane dodatkowym podatkiem.
Czytaj więcej
Ceny rosyjskiej ropy z dostawą z portów Morza Czarnego i Pacyfiku upadły do najniższego poziomu...
Ponieważ zniżki na rosyjską ropę przekroczyły już 20 dolarów za baryłkę, koncerny musiały wpłacić w grudniu do budżetu 13 mld rubli w ramach wspomnianego mechanizmu. Łukoil proponuje jednak ograniczenie rabatu uwzględnianego w podatkach do 10-15 dolarów za baryłkę, tak aby firmy naftowe nie musiały nic płacić, a zamiast tego mogły otrzymywać środki budżetowe.
Sektor naftowy jest zaniepokojony rosnącym rabatem na ropę Urals w stosunku do ropy Brent, który doprowadził do „ujemnego” poziomu płatności za amortyzację – cytuje Izwiestia list Łukoilu.
W ubiegłym roku z budżetu Rosji koncerny naftowe dostały 881 mld rubli, a rok wcześniej było to 1,8 biliona rubli. Teraz, z powodu niskiej ceny ropy Urals, koncerny będą musiały same wpłacić do budżetu 47 mld rubli za grudzień i styczeń, szacuje Dmitrij Kasatkin, partner zarządzający Kasatkin Consulting.
Czytaj więcej
Na morzach świata utknęło rekordowe 216 milionów baryłek rosyjskiej ropy. Od połowy grudnia co na...
Uderzy to mocno w spółki, które już teraz notują gwałtowny spadek zysków. Łukoil stracił połowę zysków w pierwszej połowie 2025 roku. Państwowy Rosnieft – największy naftowy koncern Rosji, odnotował trzykrotny spadek zysków w okresie styczeń-wrzesień.
Zima przyniosła nowe wyzwania dla rosyjskiego sektora paliwowego: średnia cena baryłki ropy Urals spadła w grudniu do 39 dolarów, a w styczniu do 35-37 dolarów, co stanowi najniższy poziom od czasu pandemii, kiedy to światowy rynek ropy doświadczył bezprecedensowego załamania.
Przy cenach ropy poniżej 40 dolarów, około połowa rosyjskich projektów wydobywczych stała się nierentowna: firmy tracą 5 dolarów na każdej sprzedanej baryłce. Na powierzchni utrzymają się tylko te, którym Kreml rzuci ratunkową linę w postaci ulg.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stan Kalifornia skierował do sądu pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa w związku z wznowieniem pracy dwó...
Choć ten kraj był dotąd trzecim producentem ropy na świecie, to wydobycie spada tam trzy lata z rzędu. Dziś wróc...
Na rynku dostępne są duże ilości ropy, produkcja rośnie szybciej niż podaż. Wkrótce wzrośnie też ilość dostępneg...
Już nie tylko amerykańscy marines zajmują tankowce floty cieni. Dziś siły francuskie we współpracy z innymi kraj...
Indie zabiegają o nową umowę handlową z USA. By przekonać do niej Biały Dom, rezygnują z importu rosyjskiej ropy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas