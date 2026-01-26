Łukoil, objęty sankcjami USA, wystąpił do ministerstwa energii o ulgi podatkowe, aby móc otrzymywać płatności z budżetu federalnego, dowiedziała się gazeta „Izwiestia", powołując się na list wysłany na Kreml przez koncern.

Reklama Reklama

Rekordowe zniżki na rosyjską ropę

Według gazety, Łukoil wnioskuje o zmianę formuły tzw. mechanizmu amortyzacyjnego, wprowadzonego w 2018 roku w celu stabilizacji cen benzyny. Obecnie państwo wypłaca spółkom naftowym rekompensaty z budżetu państwa w ramach tego mechanizmu w sytuacji, jeżeli ceny paliw na rosyjskim rynku wewnętrznym utrzymują się poniżej cen światowych. W przeciwnym razie firmy są obciążane dodatkowym podatkiem.

Czytaj więcej Ropa Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny Ceny rosyjskiej ropy z dostawą z portów Morza Czarnego i Pacyfiku upadły do ​​najniższego poziomu...

Ponieważ zniżki na rosyjską ropę przekroczyły już 20 dolarów za baryłkę, koncerny musiały wpłacić w grudniu do budżetu 13 mld rubli w ramach wspomnianego mechanizmu. Łukoil proponuje jednak ograniczenie rabatu uwzględnianego w podatkach do 10-15 dolarów za baryłkę, tak aby firmy naftowe nie musiały nic płacić, a zamiast tego mogły otrzymywać środki budżetowe.

Sektor naftowy jest zaniepokojony rosnącym rabatem na ropę Urals w stosunku do ropy Brent, który doprowadził do „ujemnego” poziomu płatności za amortyzację – cytuje Izwiestia list Łukoilu.