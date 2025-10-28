Katherina Reiche, niemiecka minister gospodarki, poinformowała, że Stany Zjednoczone wydały we wtorek rano specjalny list (Letter of Comfort), w którym potwierdziły, że działalność Rosnieftu w Niemczech została całkowicie oddzielona od rosyjskiej spółki macierzystej.

Klienci niemieckich spółek mogą dalej z nimi handlować

„List w tej sprawie obowiązuje od dzisiaj (28.10– red.) od godziny trzeciej nad ranem” – powiedziała Reiche agencji Reutera, dodając, że chociaż zwolnienie nie jest ograniczone czasowo, w Berlinie oczekuje się na dalsze wyjaśnienia. Na razie list amerykańskiej administracji rozwiał wszelkie wątpliwości klientów spółki co do tego, czy mogą zostać objęci amerykańskimi sankcjami podczas prowadzenia interesów z niemieckimi spółkami zależnymi Rosnieftu.

Rzecznik ministerstwa gospodarki Niemiec w oddzielnym oświadczeniu poinformował, że rozmowy z rządem USA będą kontynuowane aż do trwałego usunięcia sankcji USA wobec niemieckich aktywów Rosnieftu.

Berlin argumentuje, że rafinerie, będące pod niemieckim zarządem państwowym od 2022 r., są „oddzielone” od grupy macierzystej, a jednocześnie mają kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia kraju w paliwa. Wśród aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, odpowiadająca za ponad 12 proc. mocy przerobowych paliw w kraju.