Niemcy dopięli swego. Spółki Rosnieftu wyłączone spod sankcji USA

Rząd USA złożył pisemne zapewnienia, że ​​niemieckie przedsiębiorstwa Rosnieftu są zwolnione z nowych sankcji nałożonych na Rosnieft i Łukoil. Powód? Aktywa te nie znajdują się już pod kontrolą Rosji. Do spółki należy m.in. największa rafineria Niemiec w Schwedt.

Publikacja: 28.10.2025 20:41

Rafineria ropy naftowej PCK Schwedt

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Katherina Reiche, niemiecka minister gospodarki, poinformowała, że Stany Zjednoczone wydały we wtorek rano specjalny list (Letter of Comfort), w którym potwierdziły, że działalność Rosnieftu w Niemczech została całkowicie oddzielona od rosyjskiej spółki macierzystej.

Klienci niemieckich spółek mogą dalej z nimi handlować

„List w tej sprawie obowiązuje od dzisiaj (28.10– red.) od godziny trzeciej nad ranem” – powiedziała Reiche agencji Reutera, dodając, że chociaż zwolnienie nie jest ograniczone czasowo, w Berlinie oczekuje się na dalsze wyjaśnienia. Na razie list amerykańskiej administracji rozwiał wszelkie wątpliwości klientów spółki co do tego, czy mogą zostać objęci amerykańskimi sankcjami podczas prowadzenia interesów z niemieckimi spółkami zależnymi Rosnieftu.

Władze Niemiec przejmą rafinerię w Schwedt i inne aktywa rosyjskiego Rosnieftu na terenie RFN
Energetyka Zawodowa
Koniec Rosnieftu w Niemczech. Berlin przejmie majątek Rosjan

Rzecznik ministerstwa gospodarki Niemiec w oddzielnym oświadczeniu poinformował, że rozmowy z rządem USA będą kontynuowane aż do trwałego usunięcia sankcji USA wobec niemieckich aktywów Rosnieftu.

Berlin argumentuje, że rafinerie, będące pod niemieckim zarządem państwowym od 2022 r., są „oddzielone” od grupy macierzystej, a jednocześnie mają kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia kraju w paliwa. Wśród aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, odpowiadająca za ponad 12 proc. mocy przerobowych paliw w kraju.

Rosnieft przegrał w niemieckim sądzie

We wrześniu 2022 r. niemiecki rząd nakazał przekazanie na sześć miesięcy aktywów rafineryjnych Rosnieftu państwowej Federalnej Agencji Sieciowej. Mowa o mniejszościowych pakietach w dwóch rafineriach oraz kontrolnym pakiecie w rafinerii w Schwedt, w której Rosnieft posiadał 54,17 proc. udziałów i był głównym pracodawcą w Brandenburgii. Jak podkreśla Reuters, jest to region, w którym rośnie poparcie dla skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Oprócz większościowego udziału w PCK Schwedt, niemieckie aktywa Rosnieftu obejmowały również 24 proc. udziałów w MiRo i 28,57 proc. udziałów w rafineriach Bayernoil.

Rafineria PCK w Schwedt
Energetyka Zawodowa
Berlin waha się nad wywłaszczeniem Rosnieftu. Bardzo obawia się reakcji Moskwy

Sprawa trafiła do niemieckiego sądu po tym, jak rosyjski państwowy koncern paliwowy, kierowany przez objętego sankcjami Zachodu Igora Sieczina – jednego z najbliższych współpracowników Putina, odwołał się od decyzji niemieckiego resortu gospodarki.

W marcu 2023 r. sąd federalny odrzucił pozwy Rosjan po kilkudniowych negocjacjach i zebraniu dowodów. Sąd uznał, że rozporządzenie o zarządzie powierniczym z 14 września 2022 r. „jest zgodne z prawem”.

„Przekazanie aktywów zewnętrznemu zarządowi jest właściwe i konieczne, aby zapobiec ryzyku zakłócenia dostaw i podjąć w odpowiednim czasie działania w celu uniezależnienia niemieckiej rafinerii ropy naftowej w Schwedt od rosyjskich dostaw ropy” – podkreślił wtedy sędzia, tym samym przedłużając zarząd na czas nieokreślony.

Obecnie rafineria w Schwedt nie przerabia już rosyjskiego surowca, a ropę z Kazachstanu dostarczaną północną nicią gazociągu „Przyjaźń” przez Polskę.

Źródło: rp.pl

