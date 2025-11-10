W poniedziałek Łukoil ogłosił stan siły wyższej na gigantycznym złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, w którym rosyjski koncern posiada 75 proc. udziałów. Złoże z rezerwami wynoszącymi 14 mld baryłek ropy i wydobyciem około 500 tys. baryłek dziennie, jest największym zasobem naftowym Łukoilu za granicą.

Według agencji Reuters, firma powiadomiła rząd iracki o faktycznym zawieszeniu normalnej działalności na złożu i poinformowała, że może całkowicie wycofać się z projektu w ciągu sześciu miesięcy, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane.

Irak anuluje płatności na rzecz Łukoilu

Powodem jest decyzja władz Iraku o wstrzymaniu wszelkich płatności gotówkowych i za ropę naftową na rzecz Łukoilu, poinformowały źródła agencji Reutera. W zeszłym tygodniu iracka państwowa spółka naftowa SOMO anulowała dostawę trzech ładunków ropy wydobywanej przez Łukoil.

– Przepływy pieniężne Łukoilu z irackiej ropy są obecnie zamrożone przez banki. Płatności rzeczowe – 4 miliony baryłek przydzielone koncernowi – zostały anulowane. Irak nie będzie mógł współpracować z firmami objętymi sankcjami – wyjaśnił agencji Reuters urzędnik z irackiego ministerstwa ropy naftowej.