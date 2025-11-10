Reklama

Łukoil ogłasza stan siły wyższej. Rosjanie wyrzuceni z Iraku

Pod wpływem sankcji USA rozpada się zagraniczne „imperium” Łukoilu, rozciągające się na 11 krajów – od Europy, przez Afrykę, po Bliski Wschód. Władze Iraku wstrzymały wszelkie płatności na rzecz Rosjan. A irackie złoże jest największym zasobem naftowym Łukoilu za granicą.

Publikacja: 10.11.2025 17:34

Łukoil ogłasza stan siły wyższej. Rosjanie wyrzuceni z Iraku

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W poniedziałek Łukoil ogłosił stan siły wyższej na gigantycznym złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, w którym rosyjski koncern posiada 75 proc. udziałów. Złoże z rezerwami wynoszącymi 14 mld baryłek ropy i wydobyciem około 500 tys. baryłek dziennie, jest największym zasobem naftowym Łukoilu za granicą.

Według agencji Reuters, firma powiadomiła rząd iracki o faktycznym zawieszeniu normalnej działalności na złożu i poinformowała, że może całkowicie wycofać się z projektu w ciągu sześciu miesięcy, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane.

Irak anuluje płatności na rzecz Łukoilu

Powodem jest decyzja władz Iraku o wstrzymaniu wszelkich płatności gotówkowych i za ropę naftową na rzecz Łukoilu, poinformowały źródła agencji Reutera. W zeszłym tygodniu iracka państwowa spółka naftowa SOMO anulowała dostawę trzech ładunków ropy wydobywanej przez Łukoil.

Czytaj więcej

Tureckie rafinerie rezygnują z ropy naftowej z Rosji
Ropa
Rosyjska ropa odpływa z Turcji. Kolejny kraj ulega sankcjom USA

– Przepływy pieniężne Łukoilu z irackiej ropy są obecnie zamrożone przez banki. Płatności rzeczowe – 4 miliony baryłek przydzielone koncernowi – zostały anulowane. Irak nie będzie mógł współpracować z firmami objętymi sankcjami – wyjaśnił agencji Reuters urzędnik z irackiego ministerstwa ropy naftowej.

Reklama
Reklama

Według agencji na złożu pozostali jedynie pracownicy rosyjscy i iraccy; umowy ze wszystkimi innymi pracownikami zagranicznymi zostały rozwiązane.

Padają spółki Łukoilu na świecie

To, co się dzieje w Iraku jest częścią procesów upadania zagranicznego imperium Łukoilu. W zeszłym tygodniu fińska sieć stacji benzynowych Teboil, należąca do Rosjan, ogłosiła zakończenie działalności. Banki odmówiły obsługi stacji firmy, podobnie jak dostawca paliwa – Neste. Firma przygotowuje zwolnienia pracowników.

Dział handlowy Łukoilu z siedzibą w Genewie, Litasco, również boryka się z trudnościami: maklerzy okrętowi odmawiają czarterowania statków. W Azerbejdżanie port w Baku, do którego transportowano ropę naftową wydobywaną na szelfie Morza Kaspijskiego, odmówił przyjęcia ropy należącej do spółki. Łukoil musi ją przetransportować do rosyjskiej Machaczkały.

Czytaj więcej

Stacja Łukoil
Ropa
Gunvor rezygnuje z kupna aktywów Łukoilu. Biały Dom nazwał firmę „marionetką Kremla”

Próba sprzedaży zagranicznych aktywów Łukoilu okazała się bezskuteczna. Jedyny nabywca, firma handlowa Gunvor, wycofał się z transakcji.

Z powodu sankcji „cała międzynarodowa działalność Łukoilu jest de facto sparaliżowana” – skarżył się prezes Gunvoru, Torbjörn Törnqvist, w wywiadzie dla Financial Times. „Nikt nie może z nimi przeprowadzać transakcji. Wiele miejsc pracy jest zagrożonych, a moce przerobowe rafinerii mogą zostać poważnie zakłócone” – dodał Szwed.

Reklama
Reklama

Z powodu sankcji i wymuszonych wyprzedaży Łukoil może stracić 15-17 proc. całkowitej produkcji węglowodorów: według szacunków rosyjskiego prywatnego Alfa Bank Łukoil wydobywa za granicą 6,5 proc. swojej ropy naftowej i prawie połowę gazu. Rafinerie zagraniczne (Bułgaria, Rumunia, Holandia) odpowiadają za jedną czwartą całkowitego przerobu ropy Łukoilu. Utrata aktywów zagranicznych „może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Łukoilu” – ostrzegł Alfa Bank.

Dziś na moskiewskiej giełdzie trwa wyprzedaż akcji Łukoilu. Od rana koncern Wagita Alekperowa (objęty sankcjami) stracił na wartości kolejne 3,5 proc. Od 22 października, czyli ogłoszenia sankcji USA (wchodzą w życie 21 listopada), Łukoil potaniał o ponad 10 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Irak Surowce Ropa Naftowa Firmy sankcje Łukoil

W poniedziałek Łukoil ogłosił stan siły wyższej na gigantycznym złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, w którym rosyjski koncern posiada 75 proc. udziałów. Złoże z rezerwami wynoszącymi 14 mld baryłek ropy i wydobyciem około 500 tys. baryłek dziennie, jest największym zasobem naftowym Łukoilu za granicą.

Według agencji Reuters, firma powiadomiła rząd iracki o faktycznym zawieszeniu normalnej działalności na złożu i poinformowała, że może całkowicie wycofać się z projektu w ciągu sześciu miesięcy, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Świat odwraca się od rosyjskiej ropy. Azja zrywa kontrakty, Arabia kusi dużymi zniżkami
Ropa
Świat odwraca się od rosyjskiej ropy. Azja zrywa kontrakty, Arabia kusi dużymi zniżkami
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Stacja Łukoil
Ropa
Gunvor rezygnuje z kupna aktywów Łukoilu. Biały Dom nazwał firmę „marionetką Kremla”
Rafineria ropy naftowej Łukoil Neftohim Burgas AD w pobliżu Burgas w Bułgarii
Ropa
Bułgaria przejmie rafinerię Łukoilu. Rosjanie bez prawa głosu
Kraje OPEC+ zdecydowały, że nie będą zwiększać wydobycia ropy
Ropa
Ropa drożeje po decyzji OPEC+. Rynek obawia się nadpodaży
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Tureckie rafinerie rezygnują z ropy naftowej z Rosji
Ropa
Rosyjska ropa odpływa z Turcji. Kolejny kraj ulega sankcjom USA
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama