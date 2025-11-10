Aktualizacja: 10.11.2025 17:46 Publikacja: 10.11.2025 17:34
W poniedziałek Łukoil ogłosił stan siły wyższej na gigantycznym złożu Zachodnia Kurna-2 w Iraku, w którym rosyjski koncern posiada 75 proc. udziałów. Złoże z rezerwami wynoszącymi 14 mld baryłek ropy i wydobyciem około 500 tys. baryłek dziennie, jest największym zasobem naftowym Łukoilu za granicą.
Według agencji Reuters, firma powiadomiła rząd iracki o faktycznym zawieszeniu normalnej działalności na złożu i poinformowała, że może całkowicie wycofać się z projektu w ciągu sześciu miesięcy, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane.
Powodem jest decyzja władz Iraku o wstrzymaniu wszelkich płatności gotówkowych i za ropę naftową na rzecz Łukoilu, poinformowały źródła agencji Reutera. W zeszłym tygodniu iracka państwowa spółka naftowa SOMO anulowała dostawę trzech ładunków ropy wydobywanej przez Łukoil.
– Przepływy pieniężne Łukoilu z irackiej ropy są obecnie zamrożone przez banki. Płatności rzeczowe – 4 miliony baryłek przydzielone koncernowi – zostały anulowane. Irak nie będzie mógł współpracować z firmami objętymi sankcjami – wyjaśnił agencji Reuters urzędnik z irackiego ministerstwa ropy naftowej.
Według agencji na złożu pozostali jedynie pracownicy rosyjscy i iraccy; umowy ze wszystkimi innymi pracownikami zagranicznymi zostały rozwiązane.
To, co się dzieje w Iraku jest częścią procesów upadania zagranicznego imperium Łukoilu. W zeszłym tygodniu fińska sieć stacji benzynowych Teboil, należąca do Rosjan, ogłosiła zakończenie działalności. Banki odmówiły obsługi stacji firmy, podobnie jak dostawca paliwa – Neste. Firma przygotowuje zwolnienia pracowników.
Dział handlowy Łukoilu z siedzibą w Genewie, Litasco, również boryka się z trudnościami: maklerzy okrętowi odmawiają czarterowania statków. W Azerbejdżanie port w Baku, do którego transportowano ropę naftową wydobywaną na szelfie Morza Kaspijskiego, odmówił przyjęcia ropy należącej do spółki. Łukoil musi ją przetransportować do rosyjskiej Machaczkały.
Próba sprzedaży zagranicznych aktywów Łukoilu okazała się bezskuteczna. Jedyny nabywca, firma handlowa Gunvor, wycofał się z transakcji.
Z powodu sankcji „cała międzynarodowa działalność Łukoilu jest de facto sparaliżowana” – skarżył się prezes Gunvoru, Torbjörn Törnqvist, w wywiadzie dla Financial Times. „Nikt nie może z nimi przeprowadzać transakcji. Wiele miejsc pracy jest zagrożonych, a moce przerobowe rafinerii mogą zostać poważnie zakłócone” – dodał Szwed.
Z powodu sankcji i wymuszonych wyprzedaży Łukoil może stracić 15-17 proc. całkowitej produkcji węglowodorów: według szacunków rosyjskiego prywatnego Alfa Bank Łukoil wydobywa za granicą 6,5 proc. swojej ropy naftowej i prawie połowę gazu. Rafinerie zagraniczne (Bułgaria, Rumunia, Holandia) odpowiadają za jedną czwartą całkowitego przerobu ropy Łukoilu. Utrata aktywów zagranicznych „może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Łukoilu” – ostrzegł Alfa Bank.
Dziś na moskiewskiej giełdzie trwa wyprzedaż akcji Łukoilu. Od rana koncern Wagita Alekperowa (objęty sankcjami) stracił na wartości kolejne 3,5 proc. Od 22 października, czyli ogłoszenia sankcji USA (wchodzą w życie 21 listopada), Łukoil potaniał o ponad 10 proc.
