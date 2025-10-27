Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w aktywach zagranicznych Łukoilu są planowane?

Które zagraniczne projekty Łukoilu mogą podlegać sprzedaży ze względu na sankcje?

Jak sankcje wpływają na strukturę organizacyjną i działalność spółek powiązanych z Łukoilem?

„Sprzedaż aktywów odbywa się zgodnie z licencją OFAC (Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych, Departamentu Skarbu USA, który nałożył sankcje) na zakończenie działalności. W razie potrzeby firma planuje ubiegać się o przedłużenie licencji, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie swoich aktywów zagranicznych” – głosi poniedziałkowy, bardzo krótki komunikat koncernu.

Reklama Reklama

Łukoil dodaje, że rozpatrywanie wniosków już się rozpoczęło. W poniedziałek koncern stracił na wartości 6,7 proc.

Co sprzeda Łukoil?

OFAC dał wszystkim miesiąc na zakończenie współpracy z Łukoilem. Termin upływa 21 listopada. To samo dotyczy państwowego Rosnieftu, który również podlega sankcjom. Oprócz spółek-matek, ograniczenia obejmą również ich spółki zależne, w których udziały przekraczają 50 proc.