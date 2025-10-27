Reklama

Zagraniczne aktywa Łukoilu idą pod młotek. Inwestorzy giełdowi w panice

Objęty sankcjami USA największy rosyjski prywatny koncern paliwowy zdecydował się na dramatyczny ruch. Wyprzeda swoje zagraniczne aktywa. Ma je w 16 krajach. To m.in. kluczowe rafinerie na Bałkanach i największe gazowe złoże Iraku. Na moskiewskim parkiecie akcje Łukoilu są liderami spadku wartości.

Publikacja: 27.10.2025 22:05

Zagraniczne aktywa Łukoilu idą pod młotek. Inwestorzy giełdowi w panice

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w aktywach zagranicznych Łukoilu są planowane?
  • Które zagraniczne projekty Łukoilu mogą podlegać sprzedaży ze względu na sankcje?
  • Jak sankcje wpływają na strukturę organizacyjną i działalność spółek powiązanych z Łukoilem?

„Sprzedaż aktywów odbywa się zgodnie z licencją OFAC (Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych, Departamentu Skarbu USA, który nałożył sankcje) na zakończenie działalności. W razie potrzeby firma planuje ubiegać się o przedłużenie licencji, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie swoich aktywów zagranicznych” – głosi poniedziałkowy, bardzo krótki komunikat koncernu.

Donald Trump
Dyplomacja
USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Dotkną spółki naftowe

Łukoil dodaje, że rozpatrywanie wniosków już się rozpoczęło. W poniedziałek koncern stracił na wartości 6,7 proc.

Co sprzeda Łukoil?

OFAC dał wszystkim miesiąc na zakończenie współpracy z Łukoilem. Termin upływa 21 listopada. To samo dotyczy państwowego Rosnieftu, który również podlega sankcjom. Oprócz spółek-matek, ograniczenia obejmą również ich spółki zależne, w których udziały przekraczają 50 proc.

Oto, jakie aktywa ma Łukoil na świecie:

  • Stany Zjednoczone (sieć stacji benzynowych w Nowym Jorku, New Jersey i Pensylwanii);
  • Belgia i Holandia (również sieć stacji benzynowych, w Holandii – 45 proc. udziałów w rafinerii Zeeland);
  • Austria i Finlandia (produkcja ropy ŁUKOIL Lubricants Europe);
  • Włochy (sieć stacji benzynowych);
  • Rumunia (rafineria Petrotel-Łukoil, zlokalizowana w Ploeszti, 55 km od Bukaresztu, jest jedną z największych rafinerii ropy naftowej w Rumunii, o rocznej zdolności przerobowej 2,5 mln ton);
  • Bułgaria (rafineria ŁUKOIL Neftochim Burgas, największa rafineria ropy naftowej na Półwyspie Bałkańskim oraz sieć stacji benzynowych);
  • Serbia, Czarnogóra, Macedonia i Mołdawia (sieci stacji benzynowych);
  • Azerbejdżan (udziały w złożu kondensatu gazowego Shah Deniz, z którego zaopatrywany jest m.in. system gazociągów Południowego Korytarza Gazowego omijającego Rosję);
  • Kazachstan (udziały w Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich);
  • Irak (największe złoże gazowe kraju Zachodnia Kurna-2);
  • ZEA (koncesja na złoże Ghasha) i inne.

Łącznie koncern posiada ponad 2400 stacji paliw (stan na koniec 2024 r.) poza Rosją.

Kto sprzeda aktywa Łukoilu?

W niektórych zagranicznych projektach Łukoilu udziały są znacznie mniejsze niż 50 proc., więc w większości przypadków nie będą musiały zostać sprzedane, choć wiele będzie zależało od stanowiska rządów krajowych, wyjaśniali wcześniej eksperci. Jednak zablokowanie sankcjami USA paraliżuje udział rosyjskiego koncernu w zarządzaniu tymi spółkami i wszelkie transakcje z nimi, w tym otrzymywanie dochodów finansowych z ich działalności.

Z tego powodu OFAC zrobił wyjątek dla udziału Łukoilu w Tengizie (pola Tengiz i Korolewskoje w obwodzie atyrauskim w Kazachstanie, będące częścią projektu Tengiz) oraz w Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC), aby nie blokować wydobycia i eksportu kazachskiej ropy naftowej, którą kupują m.in. Niemcy.

Protestujący przeciwko uzależnieniu Bułgarii od rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej oznaczyli
Paliwa
Opera mydlana Łukoilu w Bułgarii. Rosjanie wychodzą z rynku i wyjść nie mogą
W 2022 roku Łukoil podzielił swój dział handlowy na dwa. Siedziba Litasco S.A. pozostała w Genewie, a Litasco Middle East została zarejestrowana w Dubaju. Bloomberg, powołując się na źródła, poinformował, że oddział w Genewie ma nadal obsługiwać ropę naftową spoza Rosji i zachować rafinerie w Bułgarii i Rumunii (oba kraje chcą się Rosjan pozbyć), a także udziały w holenderskiej firmie TotalEnergies.

Oddział w Dubaju, Litasco Middle East, będzie odpowiedzialny za obsługę rosyjskiej ropy i operacji azjatyckich. Spółka Litasco Middle East została pierwotnie zarejestrowana do obsługi ładunków morskich. Licencję na handel ropą otrzymała 15 maja 2025 r. Licencja zezwala na międzynarodową sprzedaż produktów naftowych, środków smarnych i ropy naftowej, a także sprzętu i części zamiennych do złóż ropy naftowej i gazu.

W lipcu 2025 r. Litasco Middle East DMCC została umieszczona na brytyjskiej liście podmiotów objętych sankcjami. Następnie, w sierpniu 2025 r., Reuters, powołując się na źródła, poinformował, że firma zamierza przenieść swoją działalność do nowo utworzonego podmiotu z siedzibą w Dubaju. Według agencji, Alghaf Marine DMCC została zarejestrowana w Dubaju 31 grudnia 2024 r.

Od 23 października, kiedy Biały Dom ogłosił sankcje, na moskiewskim parkiecie trwa wyprzedaż akcji Łukoilu i Rosnieftu.

